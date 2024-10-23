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藥愈吃愈慘…婦手抖腳無力被誤診帕金斯症 竟是骨折頸椎壓迫神經

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
75歲婦人頸部骨折造成第一頸椎狹窄，而手抖無力。圖／員榮醫院提供
75歲婦人頸部骨折造成第一頸椎狹窄，而手抖無力。圖／員榮醫院提供

彰化縣70多歲黃姓婦人數月前因手抖無力，被診斷為帕金森症，但吃藥後情況仍愈來愈糟，她即轉到員榮醫院由神經內科主任葉宗勳診治，發現是因跌倒骨折導致第一頸椎壓迫神經，再經由神經外科手術，原本完全不能動的上肢已恢復到可以抬手了。

這名七旬婦人表示，她7月底跌倒撞到頭，一開始是手沒有力，到某醫院就診，醫生告訴她是帕金森症，開了藥物給她，服藥兩周後不但沒有效果，情況還愈來愈糟，連腳都沒有力氣，無法站立，只好坐輪椅再到員榮就醫。葉宗勳為老婦人安排詳細神經學及MRI檢查，發現患者頸部因骨折導致脊髓受壓，頸髓交界處出現挫傷水腫，造成第一頸椎狹窄。

葉宗勳說，患者運氣很好，沒有像已故電影明星「超人」克禮斯多夫．李維一樣，因頸椎受傷，終身癱瘓，且第一節頸椎狹窄，很容易引起呼吸衰竭，但她還能正常生活，只是四肢無力而已，隨即轉診給神經外科鄭均洹醫師進行手術。

鄭均洹表示，因患者頸脊髓由內往外腫，先是上肢無力、再來是軀幹無力，如無法翻身、從椅子站起來有困難，之後會下肢無力站不起來，更嚴重的會大小便失禁。

鄭均洹說，高位頸椎減壓手術相對風險比較高，為讓患者能獲得較好的照顧，手術用程都用神經監測，醫師可以在病人全身麻醉下，全程了解患者情況，而手術後病人本來完全不能動的上肢恢復到2度到3度的肌力，肌力分0到5度， 0是完全不能動，5是能正常活動，3度的話手已能抬起來，九月初手術後，患者戴護頸三個月即可。

葉宗勳表示，頸椎狹窄是椎間盤長期使用後，因脫水退化失去彈性，避震功能逐漸喪失，為維持脊柱穩定，骨刺開始生長，韌帶變厚甚至鈣化，導致脊髓通道與頸神經根通過的脊椎神經孔逐漸狹窄，典型症狀包括頸部酸痛，並可能延伸至肩膀、手臂和手指，伴隨麻木、無力，影響精細動作。常見原因包括年齡增長、長期姿勢不正確、關節炎或外力損傷等，民眾若有手麻腳麻情況，可到神經內科診治。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳說，七旬婦人因跌倒骨折導致第一頸椎壓迫神經，而手抖、腳也開始沒力氣無法站立。圖／員榮醫院提供
員榮醫院神經內科主任葉宗勳說，七旬婦人因跌倒骨折導致第一頸椎壓迫神經，而手抖、腳也開始沒力氣無法站立。圖／員榮醫院提供
神經外科醫師鄭均洹為婦人進行手術後，原本完全不能動的上肢已恢復到可以抬手了。圖／員榮醫院提供
神經外科醫師鄭均洹為婦人進行手術後，原本完全不能動的上肢已恢復到可以抬手了。圖／員榮醫院提供

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