亞東醫院發表卵巢癌腹腔內化療 較傳統療法降低近七成死亡風險

6年前50歲的朱女士診所進行婦產科超音波檢查發現卵巢腫瘤，亞東醫院檢查確認卵巢腫瘤為卵巢癌進行分期手術，兩年後復發以腹腔內化療治療後病情穩定，逾兩年未再復發。亞東醫院表示與傳統療法相比，腹腔內化療可降低癌症復發或惡化風險，減少66%死亡風險。

卵巢癌被稱為婦科癌症的頭號殺手，因為早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬晚期，需進行卵巢癌減積手術切除腫瘤組織，術後通常需進行輔助性化療，以降低復發風險。為提升病患的存活率，亞東醫院婦產部積極探索卵巢癌治療的新方法。由婦產部主任蕭聖謀帶領的醫療團隊，首次證實腹腔內化療單獨使用的效果遠勝標靶療法，相較於傳統療法降低約55%的癌症復發風險。

亞東醫院婦產部主任蕭聖謀指出，目前卵巢癌的術後輔助治療主要依賴化療，除了靜脈化療外，許多患者也會接受結合貝伐珠單抗的標靶治療。腹腔內化療則是另一種輔助治療選擇，多項國際研究已證實其卓越療效。腹腔內化療是將化療藥物直接注入腹腔，使藥物與癌細胞直接接觸，增強對癌細胞的毒殺效果。

今年10月醫療團隊首次證實腹腔內化療的療效遠勝於傳統標靶治療。研究結果顯示與傳統療法相比，單用腹腔內化療可降低約55%的癌症復發或惡化風險，並減少66%的死亡風險。