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潭美颱風東北季風共伴影響 氣象署17時啟動「較劇烈豪雨作業」
由於潭美颱風與東北季風共伴影響，中央氣象署指出，預計於下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於20時30分舉行記者說明會。
中央氣象署資深預報員劉宇其今天表示，潭美颱風路徑不會影響到台灣以及台灣鄰近的海面，發布颱風警報的機會相當低。不過，這個颱風結構上非常寬廣，雖然颱風在菲律賓東方，但是外圍環流一直延伸到巴士海峽和台灣東南方海面。
劉宇其說，預計明天到周五清晨，受到颱風外圍環流和東北季風雙重影響，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。
劉宇其表示，要特別留意的是，這個季節的颱風，在這個位置會帶來東南風非常暖濕的空氣，相對的北邊剛好有東北風在逐漸南下，因此從今天開始，一直到明天，在東北季風和颱風外圍環流雙重位置交互的區域，也就是台灣以東的海面，雲系發展會愈來愈旺盛，尤其明天台灣東方水氣比較多，雲系發展也會愈來愈多，因此產生共伴效應。明天是共伴效應條件最好的時候，雨勢部分要特別留意。
「明天將會是天氣最不穩定，也是共伴效應條件最好的時候」。劉宇其表示，除了雙北和宜蘭之外，花東的降雨也會變得相當明顯。雙北、東半部、恆春半島要留意局部性大雨或豪雨發生機會。最強降雨預計發生在明天到周五清晨，北部和東半部降雨非常明顯，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜花山區甚至不排除可能有豪雨等級降雨出現，尤其宜花山區的強降雨可能持續到周五清晨。
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