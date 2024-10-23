快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

潭美颱風東北季風共伴影響 氣象署17時啟動「較劇烈豪雨作業」

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
潭美颱風與東北季風共伴影響，氣象署指出，預計於今（23）日下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。聯合報系資料照
潭美颱風與東北季風共伴影響，氣象署指出，預計於今（23）日下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。聯合報系資料照

由於潭美颱風東北季風共伴影響，中央氣象署指出，預計於下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於20時30分舉行記者說明會。

中央氣象署資深預報員劉宇其今天表示，潭美颱風路徑不會影響到台灣以及台灣鄰近的海面，發布颱風警報的機會相當低。不過，這個颱風結構上非常寬廣，雖然颱風在菲律賓東方，但是外圍環流一直延伸到巴士海峽和台灣東南方海面。

劉宇其說，預計明天到周五清晨，受到颱風外圍環流和東北季風雙重影響，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。

劉宇其表示，要特別留意的是，這個季節的颱風，在這個位置會帶來東南風非常暖濕的空氣，相對的北邊剛好有東北風在逐漸南下，因此從今天開始，一直到明天，在東北季風和颱風外圍環流雙重位置交互的區域，也就是台灣以東的海面，雲系發展會愈來愈旺盛，尤其明天台灣東方水氣比較多，雲系發展也會愈來愈多，因此產生共伴效應。明天是共伴效應條件最好的時候，雨勢部分要特別留意。

「明天將會是天氣最不穩定，也是共伴效應條件最好的時候」。劉宇其表示，除了雙北和宜蘭之外，花東的降雨也會變得相當明顯。雙北、東半部、恆春半島要留意局部性大雨或豪雨發生機會。最強降雨預計發生在明天到周五清晨，北部和東半部降雨非常明顯，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜花山區甚至不排除可能有豪雨等級降雨出現，尤其宜花山區的強降雨可能持續到周五清晨。

中央氣象署預計於下午5時時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。圖／中央氣象署提供
中央氣象署預計於下午5時時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣象署 豪雨 颱風

延伸閱讀

海峽上有強風 鄭明典：颱風外圍雨帶正往台灣東部接近

潭美颱風和東北季風明天共伴效應發威 氣象署：將有顯著風雨浪

19號颱風百里嘉生成 最新預測路徑、影響曝

中南部防午後雷雨 未來1周先涼後熱、西晴東雨 國慶日可望好天氣

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

衛福部社家署代理署長換人 「法律專家」本周起上線

衛福部社會及家庭署前署長簡慧娟於今年7月中旬屆齡退休，原由副署長張美美代理，本周起改由具有法律專長的副署長周道君代理，他...

柴賽銀獎得主 曾宇謙獨奏會12月與琴共舞

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙公布近期演出計畫，除將與國立台灣交響樂團巡演歐洲，12月也將舉行獨奏會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。