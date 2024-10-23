潭美颱風東北季風共伴影響 氣象署17時啟動「較劇烈豪雨作業」

由於潭美颱風與東北季風共伴影響，中央氣象署指出，預計於下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於20時30分舉行記者說明會。

中央氣象署資深預報員劉宇其今天表示，潭美颱風路徑不會影響到台灣以及台灣鄰近的海面，發布颱風警報的機會相當低。不過，這個颱風結構上非常寬廣，雖然颱風在菲律賓東方，但是外圍環流一直延伸到巴士海峽和台灣東南方海面。

劉宇其說，預計明天到周五清晨，受到颱風外圍環流和東北季風雙重影響，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。

劉宇其表示，要特別留意的是，這個季節的颱風，在這個位置會帶來東南風非常暖濕的空氣，相對的北邊剛好有東北風在逐漸南下，因此從今天開始，一直到明天，在東北季風和颱風外圍環流雙重位置交互的區域，也就是台灣以東的海面，雲系發展會愈來愈旺盛，尤其明天台灣東方水氣比較多，雲系發展也會愈來愈多，因此產生共伴效應。明天是共伴效應條件最好的時候，雨勢部分要特別留意。