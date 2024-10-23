美國麥當勞「四盎司牛肉堡」傳食安事件 台灣業者：供應鏈獨立

針對美國麥當勞「四盎司牛肉堡」疑似引發大腸桿菌感染事件，台灣麥當勞發出回應，強調台灣產品供應鏈與美國完全不同，並保證台灣的食品安全。該事件已在美國科羅拉多州和內布拉斯加州等地造成49人感染大腸桿菌，導致10人住院、1人死亡。經初步調查，美國麥當勞指出，問題可能源於「洋蔥絲」的汙染，並已在美國停售相關產品。

面對外界對食品安全的關注，台灣麥當勞發表聲明指出，台灣四盎司牛肉堡所使用的洋蔥絲來自紐西蘭，牛肉餅則由巴拉圭及紐西蘭進口，與美國的供應鏈完全不同。供應商的自主檢驗報告已確認這些原料符合相關食品安全標準，並沒有類似的汙染情況。

台灣麥當勞表示，將持續密切關注此事發展，並依照全球和當地食品安全標準進行檢驗，確保產品安全無虞，讓消費者可以放心購買及食用。