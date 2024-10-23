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永續提升人行安全計畫 國土署提醒落後縣市快跟上

中央社／ 台北23日電
國土署指「永續提升人行安全計畫」落後縣市應加快工程進度。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國土署指「永續提升人行安全計畫」落後縣市應加快工程進度。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國土署今天表示，內政部去年與交通部推動「永續提升人行安全計畫」，持續協助地方政府辦理，其中，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等縣市完工數未達一半，應加快工程進度。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，去年與交通部共同推動「永續提升人行安全計畫」，補助地方政府針對路口行人安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善計畫、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全等，提升行人通行環境品質及安全。

國土署說明，針對799處行人易肇事路口核定案件，國土署權責改善的601處，目前已改善329處路口，預定在年底前全數完成改善。因危險路口的改善工程，須經在地溝通，掌握用路人使用情形，同時依肇事資料分析事發原因等，提出精確且有效的改善方案，再藉由工程施作達到改善目的及效益，以有效提升用路人安全保障。

國土署表示，後續將持續協助地方政府辦理改善工程，並要求執行落後縣市加速趕辦。其中，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等縣市完工數未達一半，應加快工程進度。

國土署指出，針對人行環境改善案件，有部分縣市至今仍尚未完成勞務發包作業，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣等，提醒縣市政府應加速趕辦。

國土署強調，針對「永續提升人行安全計畫」已在7月31日截止第2次提案申請，提案審議會議已全數召開完畢，正在彙整審議委員意見；另請提案數不佳的縣市，應積極盤點轄內地區人行環境改善需求，並在下一期踴躍提報改善計畫，以利人行環境的建置。

人行道 內政部 國土署 屏東縣 行人

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