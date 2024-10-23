台南藝術節10/26登場 廣邀10國藝術團隊展演

台南市政府今天宣布，2024台南藝術節10月26日登場，廣邀10國藝術團隊帶來逾60場次多元展演，以「夢向明日的港口」為主題，探尋城市未來藝文發展方向。

南市府文化局今天發布新聞稿指出，2024台南藝術節將邀集台灣、德國、法國、以色列、日本、澳洲、美國、柬埔寨、馬來西亞、越南等國藝術者及製作團隊，帶來多元跨域藝術演出。

此外，台南藝術節更安排展覽、工作坊、影片、駐地研究等活動，希望透過藝術表演呈現青年成長、信仰認同、族群遷徙等議題，聚集未來世代，共同綻放台南文化的豐富想像。

2024台灣設計展也將於10月26日開展，台南藝術節和台灣設計展將同步於321巷藝術聚落規劃多場展覽，展現台南文化底蘊，帶領古都航向世界舞台，從在地出發、與世界相遇。