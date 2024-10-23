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美國麥當勞「牛肉堡」爆49人食物中毒！台灣業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
美國麥當勞四盎司 (Quarter Pounder)漢堡傳出大腸桿菌中毒病例。(美聯社)
美國麥當勞四盎司 (Quarter Pounder)漢堡傳出大腸桿菌中毒病例。(美聯社)

美國麥當勞的「四盎司牛肉堡」近期在科羅拉多州、內布拉斯加州等地，疑似造成49位民眾感染大腸桿菌，目前已有10人住院、1人死亡。目前初步研判為產品內使用的「洋蔥絲」所造成。台灣麥當勞也發表聲明，表示台灣的食材來源和美國不同，確認原料均符合相關標準，敬請顧客安心食用。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的資訊，49例病例自9月27日至10月11日期間發生，其中27例來自科羅拉多州，其餘包括內布拉斯加州、堪薩斯州、猶他州等地。共計49人進食後身體不適，其中科羅拉多州1名長者死亡，10人需要住院，1名兒童腎臟出現嚴重併發症。此次事件的實際成因仍在調查中，根據食品藥物監管局初步研判，顯示可能是「洋蔥」受汙染。麥當勞現已停用相關洋蔥圈，受影響的10個州和另外4個州的部分地區已停售「四盎司牛肉堡」。

針對此事件，台灣麥當勞回應，指出台灣四盎司牛肉堡所使用的切絲洋蔥，原料由紐西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭及紐澳，來源皆與美國不同；同時，根據供應商自主檢驗報告，確認原料均符合相關標準，敬請顧客安心食用。

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