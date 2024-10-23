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台鐵公司化 113年及114年估虧損74、87億元

中央社／ 台北23日電

台鐵公司今年初完成公司化，據台鐵108年到114年營運項目及收支概況，估計今年虧損新台幣74億元，明年虧損達87億元。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加強資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」。

民進黨立法委員蔡其昌說，根據台鐵提供的108年到114年營運項目及收支概況，估計今年虧損74億元，明年虧損達87億，台鐵公司化卻仍難逃虧損命運。

台鐵董事長杜微說，從會計帳面看，台鐵持續虧損主要是折舊大，造成本業虧損，不過，土地資產開發、其他商品附業都有獲利。

蔡其昌說，台鐵已是公司型態，不能再像從前吃大鍋飯，每個部門都應提出營業目標，至於其他獲利單位，應該去分析獲利是否太少。

蔡其昌舉例，台鐵賺錢的附業便當去年營業額達7億元，但只賺1億多元，就應思考是否有再精進空間，如何透過管理提高獲利。

蔡其昌再舉例台鐵對古蹟車站的修復為例，不能花了錢修復完就沒事，應思考如何讓營收翻倍，他建議，可利用假日打造專跑古蹟的列車。

杜微說，到9月底，包括環島之星、郵輪式列車、鳴日號、藍皮解憂號及兩鐵旅遊等台鐵觀光列車，共開出1167趟次，搭乘人數13萬多人，10月團體票及包車需求更顯著增加，與旅行社合作的花東「蒸汽火車」遊程，年底及明年初，陸續推出山嵐號與海風號，進一步推廣在地觀光。

另外，台鐵公司年初成立至今，營業資產租金收入約23.6億元，較去年同期成長8.86%，將透過新增推動停車場、充電樁、自動販賣機增益營收，今明兩年還共推動10處車站及周邊地的開發，透過土地開發活絡當地商機，提升品牌力和穩定附屬事業收益。

台鐵公司化 蔡其昌 觀光列車

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