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搶獵人牌卡爆吃速食 營養師：速食5特色超傷「這」器官

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
麥當勞推出「獵人盲卡」活動，民眾紛紛搶購，營養師呼籲適量，否則會吃出健康問題。本報資料照片
麥當勞推出「獵人盲卡」活動，民眾紛紛搶購，營養師呼籲適量，否則會吃出健康問題。本報資料照片

麥當勞推出日本動漫角色的「獵人」聯名角色盲卡包，限量30萬包，不少民眾熱血搶購，在網上分享爆吃心得，即使變胖也甘願。看在營養師眼裡，短時間內吃進大量速食餐，等於是拿自己的健康開玩笑。營養師黃意涵表示，速食餐屬於高脂飲食，除了引起肥胖，還會讓身體發炎、傷害心血管。

黃意涵說，速食餐的熱量至少700至1000大卡，再加上其他各餐的食物，一天攝取的總熱量容易超標，長期下來，易導致體重增加。速食雖然方便快速，但隱藏了五大傷身危機：

1.高熱量：大多餐點都是油煎、油炸，肉排跟雞塊也是組合食物，含有許多油脂。

2.高脂肪：麵包、薯條還有美乃滋等，都是不健康的飽和脂肪以及反式脂肪，吃多了會增加低密度膽固醇（LDL），又稱「壞膽固醇」，會讓身體發炎，增加罹患心血管疾病風險。

3.高鈉：速食漢堡看似有肉有菜有蛋，但加工食品有高鈉問題，光是一個漢堡就超過一天的鈉攝取量。而薯條裹上鹽分，再沾上番茄醬；或雞塊沾糖醋，更是不得了。

4.高糖：漢堡、雞塊跟碳酸飲料最對味？可樂及汽水的含糖量等於10幾顆方糖。營養師提醒，高含糖飲料喝下肚，容易血糖波動，容易疲勞、倦怠。

5.低纖維：以國健署推薦的每日蔬菜量來說，速食餐明顯不足，即使漢堡加了生菜、番茄，也只是「塞牙縫」的量，易營養失衡、產生便秘。

黃意涵建議，要「適量節制」，每周吃一次為限，當然愈少吃愈好。若真的想解饞，應選小份量、無糖飲料、沙拉餐點等。如果當天有一餐選擇速食，其他餐就要增加蔬菜及蛋白質的攝取量。另外，吃多少就要靠運動多消耗，避免累積脂肪、熱量。

民眾瘋搶購，想一次購足動漫聯名角色盲卡包，黃意涵呼籲，短時間吃下過量速食，容易水腫、血糖波動讓身體疲累，也會分泌失調長痘痘。千萬不要為了限量產品吃掉健康，得不償失。

反式脂肪 漢堡 速食

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