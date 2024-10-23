麥當勞《獵人》卡包半小時售完！他傻眼：後面5、60人都白排

麥當勞和日本動漫《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出角色盲卡包，全台限量30萬包，於23日上午11點開賣，只要買任一食物加89元即可購買，每筆消費限購20份，吸引不少獵人迷排隊購買。

一名網友在臉書社團《獵人 HUNTER X HUNTER》中文討論區發文，他今天去麥當勞排限量的獵人盲卡包，10：30抵達排到第17位，買到時櫃台告知只到排他後面某一位，後面都沒了，也就是他前面的16個人全都買滿，不禁感嘆：「麥當勞是不是太小看獵人迷的實力了，開賣不到半小時售光」。並表示，「我也覺得超誇張，後面至少還有5、60在排，都白排了」。

有網友在threads分享排隊狀況，人潮相當多，麥當勞店員詢問他，「請問是獵人嗎？」，並要請他到「獵人盲卡銷售專用櫃檯」排隊，這對話讓他一度以為今天是來參加獵人試驗。

網友紛紛表示，「恭喜取得！真獵人迷拿到我給讚」、「大家一定買滿的」、「一人限購20就來亂的啊，2包、5包還差不多」、「我覺得一個套餐一包都合理」、「我是有想到一定會賣完，但也太快了吧！？」、「這真的比七龍珠還誇張欸，不到一小時就賣光麥當勞到底～」、「等等轉賣蟑螂就開始了」、「燒成這樣還是一堆人買啊」、「網路上已經出現一堆溢價出售的卡包，但只要無欲無求就不會被黃牛們榨油」。

有網友分享排隊戰況，「我去的地方有1100包，不過也是10點55分就說不給排，只開放候補兩人而已」、「10:30排第18位！我也買到了，目前開3包拿12張沒重複」、「高雄楠梓也是，一個小時內全完」、「好好笑，我家這邊的才120包6個人就被買完了」、「爛活動，一人20包是什麼鬼，10包都嫌多了，現在市場一堆黃牛（飢餓行銷？），完全不會想買這個卡，有多的錢我寧願捏多一點上GK！（GK為英文「Garage Kit」的縮寫，原意為歐美地區玩家在自家後院、車庫裡製作的物品，而後衍生為模型玩家自製並在自家少量翻模複製的商品）」。