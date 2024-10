萬聖節挑糖「臘瓶糖」全未查驗 食藥署教選糖注意要點

「Trick or Treat! Trick or Treat ! 不給糖就搗蛋!」萬聖節即將到來,家長常準備糖果,等著小朋友穿著各式萬聖節裝扮玩「Trick or Treat」。衛福部食藥署表示,市售糖果林林總總,挑選糖果時,務必看清楚產品標示,並注意糖果是否含有花生、牛奶或羊奶、堅果類等食品過敏原,且兒童吃糖果時,得注意噎到或嗆到風險,避免危險。

食藥署副署長林金富表示,網路平台日前販售中國大陸的臘瓶糖,經查近3年沒有任何一家業者向食藥署申報查驗,因此,在網路平台、夜市所販售的臘瓶糖都是違法產品,呼籲消費者不要購買,因國外相關的進口糖果在台販售,須經過邊境申報查驗,若無依規定申報查驗,依「食安法」開罰3萬至300萬元。

食藥署食品組副組長蕭惠文說,市售完整包裝的糖果,依「食安法」第22條規定,應用中文及通用符號標示產品品名、所含內容物名稱、淨重、容量或數量、所添加的食品添加物、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地(國)、有效日期、營養標示及基因改造原料等內容,及經衛福部公告事項,像是要標示食品過敏原等。

此外,市售包裝糖果常含有芒果、花生、牛奶或羊奶、堅果類、芝麻等食品過敏原,民眾應特別留意外包裝標示的「本產品含有○○」、「本產品含有○○,不適合對其過敏體質者食用」等相關警語。並提醒市售糖果多為顆粒狀,兒童整顆食用時,如果在未留意的情況下活動,可能造成含在口中的糖果直接吞下,增加噎到或嗆到的風險。

台北慈濟醫院營養師侯沂錚說,家長選購糖果時應遵守三大選購指南,包括挑選標示完整的產品、注意過敏原標示及減少糖分攝取,切忌挑選散發出異味、外觀異常或破損的糖果。提醒家中有4至6歲幼兒的家長,幼童每天攝取熱量為1800大卡,每天攝取糖分就不應該超過180大卡,也就是9顆方糖,如果糖分攝取過量,恐容易蛀牙、發育不良及增加體重。