婦病年輕化 32歲女「子宮近10顆肌瘤」藉機械手術痊癒

婦科疾病向來是女性身體的未爆彈，且有年輕化趨勢，32歲林小姐婚後積極備孕1年苦無進展，就醫診斷出子宮內有近10顆肌瘤，最大的直徑高達9公分，還有在科技業擔任主管職的48歲李小姐月經大出血，竟是罹患早期子宮內膜癌所致，所幸今年9月起健保擴大給付婦科7項機械手臂輔助手術，也讓她們藉此重獲新生。

時下民眾晚婚晚育，根據內政部報告，2023年女性初婚年齡為31歲，首胎平均年齡更達31.5歲，也與子宮肌瘤好發的30至40歲重疊，32歲林小姐婚後積極備孕1年苦無進展，就醫檢查發現子宮內多達9至10顆肌瘤，其中最大的直徑達9公分，是為複雜性子宮肌瘤。

新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君表示，約3分之1生育年齡婦女都曾患過子宮肌瘤，最讓患者糾結的是子宮肌瘤可能影響受孕的機率及受精卵著床位置，但若要進行處置，又擔心傷及子宮影響生育功能，或縫合不當導致孕期子宮破裂。

他指出，婦科疾病的治療選項包括傳統的開腹手術，及屬微創手術領域的腹腔鏡手術、機械手臂輔助手術，若為單顆體積較小的肌瘤可直接使用腹腔鏡手術處理，不過複雜性子宮肌瘤位置較深也較不好清理，則更適合機械手臂輔助手術，因其具備靈活的多角度操作及清晰視野，不僅能完整摘除看得到的肌瘤，也能更細緻的縫合傷口。

後來林小姐擔心傳統手術後將影響生育功能，經與醫師討論，選擇機械手臂輔助手術，在不傷害子宮內膜的情況下徹底清除肌瘤，術後半年傳出懷孕的好消息。

除此之外，根據國健署2021年的癌症登記報告，子宮體癌為台灣10大癌症死因第6名，較10年前罹癌總人數成長近82%，而在子宮體癌中有近90%為子宮內膜癌，並呈現年輕化的趨勢。

於科技業擔任主管職的48歲李小姐因長期經期不規律至鄰近醫療院所就診，起初以為是子宮肌瘤引起的症狀，直到發生月經大出血的情形，進一步到醫學中心檢查為早期子宮內膜癌，便以機械手臂輔助手術進行婦癌分期手術，術後預後良好。

陳威君說明，目前手術仍是子宮內膜癌主要的治療方式，較年輕的患者因忙碌於工作，因此恢復較快、住院時間短是他們選擇治療方式的一大考量，而90%以上的子宮內膜癌患者會出現不正常出血，此為重要警訊，但第一期子宮內膜癌患者及早發現並接受手術治療，高達95%不會再復發。

他表示，對於子宮內膜癌患者，尤其BMI值超過30的患者，機械手臂輔助手術因可將手術屏幕放大到極高的倍率，使醫師擁有更清楚且立體的視野，對腫大或病變的淋巴可仔細剝離，避免傷害周邊的血管或輸尿管，提升安全性與精確度。

不僅如此，衛福部今年挹注2.85億元，9月起健保再給付46項機械手臂輔助手術的手術費用，包括消化外科20項、胸腔心臟科10項、婦科7項、大腸直腸外科5項、泌尿科4項，估每年約8424人次受惠。陳威君指出，健保將7項婦科手術納入給付後，預計可為患者節省2萬至7萬元不等的治療費用，保護女性健康與生育的機會。