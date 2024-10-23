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立委譽「全國最大便當店」 今年已淨利1.26億破紀錄 台鐵打算出這招

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今年截至9月，賣出692萬餘個便當，淨利高達1億2663萬元創新高。本報資料照片
台鐵今年截至9月，賣出692萬餘個便當，淨利高達1億2663萬元創新高。本報資料照片

台鐵歷年營運淨利虧損，財務吃緊，但便當生意每年都賺錢，根據統計，今年截至9月，賣出692萬餘個便當，淨利高達1億2663萬元創新高。台鐵董事長杜微表示，將評估是否效仿日本鐵路公司作法，推出「縣市限定款」便當，銷售該縣市獨有的特色便當。

交通部長陳世凱、台鐵董事長杜微今赴立法院交通委員會進行專案報告並備質詢，會中民進黨立委林俊憲指出，台鐵財務吃緊，但便當生意最好，去年賣了近900萬個便當，「根本是全台最大便當店」，今年截至9月營收已逾5億，淨利約1億多元，表面看似很多，但實際利潤僅17％還可以更好。

根據台鐵統計便當銷售營收，2020年銷售793萬8564個便當，總營收5億6626萬9638元，淨利1億534萬4744元；2021年銷售513萬2123個，總營收3億6238萬2057元，淨利3561萬6934元；2022年646萬5584個，總營收4億7300萬5942元，淨利5689萬7139元；2023年銷售886萬9121個，總營收7億1243萬9774元，淨利1億2363萬5547元。

林俊憲表示，本業運輸長期虧損，只能靠其他賺錢項目如便當、土地開發來擴大盈利。便當方面，建議台鐵可參考日本經驗，開發各縣市特色鐵路便當，並以日本東京站、宮島口站、松坂站、西明石站、仙台站、新潟站為例，指出上述車站都有推出具有特色的限定販售便當。

林俊憲指出，台鐵每年舉辦鐵路便當節，各縣市也積極參與，如新竹照燒槓丸鐵道便當、台南虱目魚西京燒便當、花蓮洄瀾鹹豬肉便當、台東鬼頭刀便當等，認為台鐵應開發地區限定便當，甚至優先以台南試辦，增加台鐵收入。

陳世凱說，部分特色便當是因舉辦活動而推出，台南部分可以搭配建城400年推出特色便當，並嘗試作為長銷型便當。

民進黨立委蔡其昌也說，台鐵歷年收支均為赤字，就算公司化了今年淨利預期虧損74億，明年預估虧損87億，「台鐵資產總額超過8000億，但資產活化收入僅150億」，建議盡快將資產活化並利用外，也建議台鐵賺錢項目如便當事業，應思考發揮更多創意以增加營收。

杜微表示，台鐵今年已推出30款以上特色便當，除有在地農漁特產，也配合特定活動推出特色便當，特色便當若賣得好、發輝其特色，就應該變成長銷型便當，像是台南建城400年推出特色便當，可思考開幕式1個月後，轉成長銷型便當後續要做的事，如之前販售的「小卷便當」、「鹹豬肉便當」等，至於縣市限定便當也會考慮。

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