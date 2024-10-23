2025年國定假日能再增加？ 內政部次長曝這決定關鍵

朝野立委提案，要將現行的紀念日及節日實施辦法提升到法律位階，立法院內政委員會23日召開公聽會，內政部次長吳堂安受訪表示，國定假日是否增加要更審慎評估，公聽會就是要聽取各界意見，取得共識才能修法。

民進黨立委陳瑩、國民黨立委牛煦庭、民眾黨立院黨團及無黨籍立委高金素梅等都提案，要將「紀念日及節日實施辦法」由行政辦法提升至法律位階。立法院內政委員會23日召開公聽會，邀請部會代表、學者專家和工會代表參與討論。

吳堂安開頭時報告，現行紀念日及節日的放假日共11天，各立委的提案中最少12天、最多18天，再加上周休二日，全年放假日總天數將占全年天數的三分之一，是否妥適，仍須廣泛聽取各界意見。

勞動部代表則說，2016年已修法通過「一例一休」制度，勞工每周有兩日休息，根據現行勞基法，包括一例一休及12個國定假日，勞工每年可休假天數為116天，是否要再增加國定假日，尊重內政部意見。

金管會報告指出，今年截至9月，台股日均成交值約新台幣4,255億元，考量證券集中交易市場的休假日與銀行業通行假日原則相同，若年度休市總日數比國際多，可能會對投資人交易及資金調度有所影響。

吳堂安表示，國定假日是否增加，要再進一步綜合評估，這次公聽會最主要目的是要聽大家意見，因為修法要有共識，內政部最終會再審慎評估。