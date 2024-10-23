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花蓮振興農粉幣發送延長至11月30日 還結合農產市集券

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮振興農粉幣發送期限延長至11月30日，使用期限延長至12月15日。圖／農業部提供
花蓮振興農粉幣發送期限延長至11月30日，使用期限延長至12月15日。圖／農業部提供

「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」原本舉辦到10月31日，農業部今天表示，特別把至花蓮旅遊遊客的發送期限延長至11月30日，使用期限延長至12月15日，並針對縣府舉辦實體農業市集攜手推出農粉市集券。農業部期盼民眾踴躍前往花蓮參與農業市集及農村旅遊活動，使用農粉幣購買當地特色農產品、伴手禮及體驗多樣化的農遊活動，藉由實際行動支持花蓮農村產業。

取得農粉幣的方式有兩種，農業部說，第1類只要到訪花蓮的民眾，註冊加入農業易遊網會員登入後並開啟定位，免抽選即可領取1張面額250元的農粉幣，同1個會員綁定的手機號碼及帳號限領1次，可於領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費；第2類為前往本部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，買愈多送愈多，但須於發送後2個月內到花蓮合作業者處消費抵用。

為擴大幫助花蓮農村產業經濟復甦，農業部表示，本次延長發送的對象為第1類票券，延長發送至11月30日止，此外第1類及第2類最後使用期限延長為12月15日；同1個會員在第1類及第2類可分別依發送條件領取、使用，領取後可在花蓮合作的實體商家，利用農粉幣購買農特產品、參加農業體驗活動（包括農事、生態導覽、餐飲及套裝行程等）、購買門票或選購伴手禮。消費時只需出示農粉幣條碼，由業者掃描後即可抵扣消費金額，使用限1次且不得找零。

農業部提醒，民眾開啟手機定位領取第1類農粉幣後，若超過7天期限未使用，系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時，再次登入領取。逾期未使用的第2類票券，系統則直接回收。

為擴大民眾消費動能，農業部表示，與花蓮縣政府攜手合作，在11月30日前於特定農特產品市集活動期間發送「農粉市集券」，民眾在該等活動現場消費滿500元，即可至服務台領取市集券，消費越多回饋越多，歡迎民眾至花蓮旅遊時順道前往各相關市集，踴躍前往支持花蓮在地農民。

農業部提醒，農粉市集券僅限於當次市集活動中使用，該場次未使用的市集券將自動失效，且市集券或農粉幣所抵扣的金額不計入累計消費金額，民眾留意活動規範。有關花蓮縣政府所規畫的市集活動詳情，民眾可至農業部「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣」專區或花蓮縣政府農業處網站查詢，該專區同時提供超過百家合作業者的清單及推薦主題路線，方便民眾規畫多樣豐富的花蓮行程。

伴手禮 花蓮縣政府 農業部

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