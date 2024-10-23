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黃牛票成演藝圈慘案 李遠幽默表示：愈來愈討厭周杰倫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠。記者黃義書／攝影
文化部長李遠。記者黃義書／攝影

周杰倫演唱會今天中午開賣，代購價喊到6萬。文化部李遠今赴立院進行業務報告，包括羅廷瑋、陳秀寶、范雲、陳菁徽等多名立委詢問黃牛票問題，還戲稱「12點將發生演藝圈慘況」。李遠也幽默回應，周杰倫太紅導致他今天一直被問黃牛票問題，「我現在愈來愈討厭周杰倫」。

羅廷瑋質詢時戲稱周杰倫演唱會開賣將「發生慘況」，買不到的原因是「都不是人在買，而是機器在買」。根據官方票價，周杰倫演唱會一張票最貴6800元，但9月還沒公布場次等資訊，網路上就已經出現「代購價6萬2」。

陳菁徽表示，依現在的文創法檢舉制度，檢舉者還必須先買到黃牛票才能檢舉黃牛。而黃牛這麼猖獗，目前也只有70多件檢舉案成案、4案已有法院判決，還不是全部判有罪，希望文化部能再根據實務修正法規。

李遠表示，黃牛的手法會根據環境的改變不斷演化，黃牛法也必須不斷修正，「我必須承認這個比較難」，但文化部會積極研議。

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