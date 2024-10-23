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研究：氣味感知力下降 失去嗅覺恐致病

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
嗅覺喪失症患者對於氣味的感知能力下降，恐造成憂鬱、孤獨感和過早死亡等健康風險。（Photo by Samantha Gades on Unsplash under C.C License）
嗅覺喪失症患者對於氣味的感知能力下降，恐造成憂鬱、孤獨感和過早死亡等健康風險。（Photo by Samantha Gades on Unsplash under C.C License）

「嗅覺喪失症」為新冠病毒的典型症狀，其對人體健康有什麼影響？一項研究指出，嗅覺喪失症患者的呼吸有更多停頓，其中呼氣時擁有更低的峰值流量，對於氣味的感知能力下降，恐造成憂鬱、孤獨感和過早死亡等健康風險。

嗅覺能力的差異

Popular Science》報導，雷霍沃特魏茨曼科學研究團隊針對先天性「嗅覺喪失症」患者與一般人進行測試，實驗中要求他們配戴測量呼吸氣流的設備，以紀錄24小時內的嗅覺變化。結果顯示，嗅覺正常的參與者每小時的呼吸伴隨著數百次「探索性嗅覺」，也就是擁有更多的嗅覺反應。

儘管兩者的的呼吸頻率相似，但嗅覺喪失症患者清醒時的呼吸有更多停頓，其中呼氣時也有更低的峰值流量，以及在睡眠時也呈現出呼吸模式的差異。對外，這些參與者的數據足以預測參與者是否患有嗅覺喪失症，整體準確率高達83%。

倫敦大學學院醫院甘恩醫師表示，嗅覺是最原始的感覺，它與動物本身的許多基本部分息息相關，而該研究證實呼吸等核心身體功能與嗅覺能力相互影響。

失去嗅覺影響健康

衛報》指出，嗅覺喪失和健康問題之間存在其他潛在關聯性，然而，呼吸模式會影響身心健康及大腦活動的變化。研究人員發現，嗅覺喪失症患者與一般人的呼吸方式不同，其對於氣味的感知能力將對人體健康造成影響，包括憂鬱、孤獨感和過早死亡，都成為患有嗅覺喪失症的潛在風險。

由於嗅覺喪失是新冠病毒的典型症狀，該研究引起更多科學家的關注。以色列魏茨曼科學研究所教授索貝爾表示，儘管有人認為嗅覺喪失並非嚴重的問題，但實際上這是一個悖論，失去嗅覺將會影響人類身體健康。

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