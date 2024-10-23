台鐵EMU3000座椅、充電遭詬病 交長：已要求改善

台鐵EMU3000新自強號列車的座椅、充電及杯架使用引起部分民眾抱怨。民眾黨立委林國成今天質疑EMU3000的內裝品質，交通部長陳世凱說，這也是他的經驗，已要求台鐵改善。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加強資產活化、強化文資保存及提升台鐵美學與功能」。

林國成質詢時說，台鐵安全旅客搭乘才有信心，有品質才有漲價空間，但台鐵的EMU3000雖然是向日本購買，內裝都是台灣生產，不少民眾反應，座椅不舒服，手機充電座竟在座椅下方深處，要充電得彎下身，起身後還可能撞到前方座椅；杯架太小又撞腳，且凹槽太淺，一瓶飲料也放不下，怎麼會設計成這樣。

國民黨立法委魯明哲也呼應林國成提出的問題，他說，搭EMU3000還得跪著插電。

陳世凱答詢說，這些問題也是他自己搭乘EMU3000的經驗，他已要求台鐵改善。

台鐵公司董事長杜微說，列車內裝由台灣生產，是推動列車國產化的一環，EMU3000整體表現不錯，但部分細節待改善，例如座椅，當時設計時以防火安全前提，在座舒適度及便利性有進步空間，現已改善中。

台鐵購買50組共600輛EMU3000新城際列車，2021年底上路，到今年8月，所有列車都已交付。