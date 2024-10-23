潭美颱風+東北季風影響 氣象署：東豪雨西強風「安全至上」

潭美颱風預期將與東北季風產生共伴效應。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，今天至周五嚴防劇烈天氣，東防豪雨、西防強風，戶外行程謹慎評估天氣狀況，盡量避免海邊、山區及溪河活動。嚴防豪大雨的區域包括東半部、北北基、恆春半島；西半部和恆春半島、各離島慎防強陣風。

颱風路徑部分，中央氣象署表示，潭美颱風今、明兩天朝西北西移動，將穿越菲律賓呂宋島北部，周五進入南海後，逐漸往西遠離。因此相對離台灣最接近的時段，就是今天晚間至周五上午前。雖然距離較遠，但是對台灣陸地仍有顯著的風雨影響。預計在這段時間前後，將為東半部地區、北北基、恆春半島帶來豪大雨，西半部地區、各離島、恆春半島將有顯著強陣風，注意防範。

影響時程，氣象署表示，今天東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，東北部山區可能豪雨，基隆北海岸、大台北山區注意大雨。中南部、澎、金、馬多雲到晴。

今天風力已增強，台南以北沿海、基隆北海岸、恆春半島及澎金馬、蘭嶼、綠島有9至11級強陣風；今晚起澎湖及恆春半島有局部12級強陣風，氣象署說，建議提前固定易墜落物體。

氣象署說，明天、周五颱風外圍環流加上東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島陣雨，有局部大雨或豪雨機率。基隆北海岸、大台北山區、宜花山區可能有豪雨等級以上降雨。中南部雲量增多，山區零星短暫陣雨；馬祖短暫陣雨，澎湖、金門多雲。強陣風持續，澎金馬、台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海有9至11級強陣風，其中澎湖及恆春半島仍有局部12級強陣風，西半部內陸平原、東半部亦可能有較強陣風。

氣象署提醒，這幾天安排行程務必注意天氣預報，安全至上。盡量避免前往高危險區域，如海邊、山區、溪河。強風豪雨皆易影響交通，行車用路務必注意安全，大量降雨區域易有土石崩落、低窪處淹水風險。路樹、懸掛物、招牌等請提前加強固定，外出活動或機車騎士行車特別注意安全。海上風強浪大，避免沿海、海上活動。