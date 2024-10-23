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不只手搖飲…辣椒醬也含精緻糖！營養師提醒沾醬陷阱 曝減量方法

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，不只手搖飲含有精緻糖，用來搭配食物的各種沾醬，包括辣椒醬在內，也含有隱藏的精緻糖，導致民眾吃下了過多糖分而不自知。 示意圖／Ingimage
營養師提醒，不只手搖飲含有精緻糖，用來搭配食物的各種沾醬，包括辣椒醬在內，也含有隱藏的精緻糖，導致民眾吃下了過多糖分而不自知。 示意圖／Ingimage

隨著健康意識越來越普及，不少人意識到攝取太多糖分會傷害身體，因此在喝手搖飲時，都會盡量選擇微糖、1分糖或者無糖。營養師夏子雯提醒，不只飲料含有精緻糖，用來搭配食物的各種沾醬，也含有隱藏的精緻糖，會導致民眾在不知不覺中吃下了過多糖分而不自知。

夏子雯指出，人們對精緻糖的份量攝取越多，對自身健康越不利，身為營養師的她甚至覺得手搖飲選擇微糖，糖量還是有點高。至於民眾日常飲食中習慣用來搭配食物的各式沾醬，也含有隱藏的精緻糖，鹹鹹甜甜的口味會越吃越讓人上癮。

夏子雯舉例，醬油、醬油膏、番茄醬、燒烤醬、沙拉醬、泰式酸辣醬、肯瓊醬、酸甜醬、糖醋醬、蜂蜜芥末醬等，都含有隱藏的精緻糖，甚至連辣椒醬都有加糖，但卻很容易在日常飲食中被民眾忽略。

其中，不少人每天早餐吃蛋餅習慣淋上醬油膏和辣椒醬，點餐鐵板麵也會覺得醬料越多才越夠味。到了午晚餐時段，前往自助餐夾菜，也會下意識認為蒜泥白肉要沾蒜蓉醬、速食店的薯條要沾蕃茄醬、雞塊要沾糖醋醬或蜂蜜芥末醬，導致不知不覺中吃下了過多糖分而不自知。

至於該如何改善不良的飲食習慣呢？夏子雯建議消費者先從培養清淡的飲食口味開始做起，「不是說什麼醬料都不要加，但要有意識的去添加醬料」。比方說，到早餐店買蛋餅時，可以將淋在食物上的醬油膏和辣椒醬份量減半，或者把醬料放在蛋餅旁邊用沾的，就能大幅降低攝取量。

夏子雯鼓勵民眾，只要願意開始減少醬料的食用，過了一段時間就會發現，太鹹的醬汁、料理甚至湯品，都能很明顯的感受到鹹淡度，自然不會攝取過量。

再來，夏子雯呼籲大家平時也可以養成讀食品成分、營養標示的好習慣。因為食安法規規定，食品中所使用的原料，要依照含量多寡，「由多到少排序」。因此，成分列表中的糖排得愈前面，就代表糖含量愈高，盡量選擇糖排越後面的產品，或是查看營養標示中的「碳水化合物」的「糖」含量，同樣的產品，盡量挑選糖量較少的選購。

元氣網曾報導，攝取含糖食物飲料，不只讓人發胖，還會增加癌症的死亡風險，例如經常食用含糖飲料，會增加大腸直腸癌和腎癌死亡風險，而且即使愛喝含糖飲的人身形不胖，癌症死亡風險也一樣大增。

手搖飲

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