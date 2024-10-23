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麥當勞《獵人》卡包限購20包！網友發現bug教「1招」省錢輕鬆買
麥當勞和日本動漫《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出角色盲卡包，限量30萬包，於23日上午11點開賣，只要買任一食物加89元即可購買，每筆消費限購20份。有網友卻發現漏洞，引起熱烈討論。
麥當勞官方Threads貼出購買規則，只要買任一食物加89元，即可購買《獵人》角色盲卡包，每筆消費限購20份。有網友發現漏洞，「不限食物單筆限購20包，買個蛋捲冰淇淋就能加購20包」，他相當傻眼，認為總量沒多少包，一次買到20包，改叫不限購比較貼切，「麥當勞是只要東西有賣完，消費者活動體驗怎樣都沒關係？」。
有不少網友也在留言中抱怨，「每筆消費限購20份，那不就買一個分享餐+89x20即可獲得20張卡」、「聽說每間只有四百多包，無語，一人限購20份也太多了吧」、「所以買一支冰就能+20包嗎？」、「一次2包還差不多，20包就被排隊的買完了，完全不會因為這樣去消費麥當勞啊，真的完全看不懂」、「算一下吧，提早一小時以上去排基本上一定是買20包，隊列超過40人就可以放棄了」。
麥當勞並表示，為公平起見及避免交通及維護顧客安全，僅於各麥當勞餐廳「獵人盲卡銷售專用櫃檯」販售，得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買。
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