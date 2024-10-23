航行2個月、1萬8000公里 捷運萬大線首輛列車抵台

台北捷運萬大樹林線正如火如荼施工，拚2026年第一期通車，而向法商訂購的中運量列車，歷經了2個多月、航行1萬8000公里後，昨抵達台灣高雄港，4節車廂已陸續運至金城機廠內，屆時運行採全自動無人駕駛模式，提升雙北通勤量能。

北市捷運局機電系統工程處負責萬大線首列車抵台作業，金城機廠不只是萬大線首列車的進駐地，更是萬大線所有電聯車的家。機工處表示，為配合金城機廠卸載空間設計，這次採用斜坡卸載方式，以特製卸載斜坡支架從聯結拖板車承接車廂，緩慢移動至機廠軌道，確保鋼輪安全定位，順利入厝。

機工處說，金城廠區具備先進的列車檢修、保養及測試設備，能同時容納多列電聯車進行日常維護，是專門為萬大線新一代列車量身打造的維修和停放中心。隨著首列電聯車進駐，接續在此進行檢測及試運行，將來19列車車隊成型完成測試，待完工通車後，便可載運旅客。

萬大線電聯車於8月底自巴西桑托斯港包裝上船，行經大西洋、繞過好望角至新加坡港進行中轉，再經馬尼拉運至高雄港；到港卸載之後，以專用運輸車輛於夜間離峰時間載運到萬大線的金城機廠，完成這趟長達1萬8000公里的旅程。

標廠商阿爾斯通於2018年7月10日得到台北市捷運局標案，並公布大都會列車造型設計草案，當初被網友戲稱外觀像「削鉛筆機」，2021年4月20日捷運局正式公布萬大中和樹林線的列車外觀設計及6種塗裝主題並開放大眾票選，2021年5月27日正式發表「朝氣蓬勃」外觀塗裝設計。

捷運局表示，電聯車於法商阿爾斯通巴西工廠生產線製造，在這全球航運受紅海危機衝擊，導致運量爆增、船位一位難求的時刻，列車的如期運抵更顯不易。首輛列車進入金城機廠，標誌著這條橫跨萬華、中和至樹林的捷運新線，朝向通車目標邁出了關鍵一步。