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吃美國麥當勞牛肉堡 爆染大腸桿菌亡…食藥署要做這2事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
因應美國麥當勞爆發食安事件，食藥署副署長林金富表示，國內將檢視有無進口相關食材，嚴格把關相關產品的食安。記者沈能元／攝影
因應美國麥當勞爆發食安事件，食藥署副署長林金富表示，國內將檢視有無進口相關食材，嚴格把關相關產品的食安。記者沈能元／攝影

麥當勞牛肉漢堡竟死亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）昨天發布警告，10個州分有至少49人進食麥當勞「四盎司牛肉堡」（Quarter Pounders）後，感染大腸桿菌不適，其中科羅拉多州1名長者死亡，10人需要住院，包括1名兒童腎臟出現嚴重併發症。

美國CDC指出，49例病例由9月27日至10月11日期間發生，多達27例來自科羅拉多州，其餘包括內布拉斯加州、堪薩斯州和猶他州等。當局正展開調查，目前尚未確定成因，但食品藥物監管局初步調查顯示可能是「洋蔥」受汙染，農業部就正調查牛肉有無問題。

麥當勞發聲明表示，初步調查顯示，部分個案涉及來自同一供應商的洋蔥，目前已停用相關洋蔥圈，受影響的10個州和另外4個州的部分地區已停售「四盎司牛肉堡」，強調極度重視食品安全。

對此，衛福部食藥署副署長林金富說，食藥署目前決定會做二件事，第一、食品組將檢視相關產品、原料有無進口國內，因漢堡是熟食，研判不是進口食品，進而公布食品消費紅綠燈，目前評估應是綠燈；第二、經食品組或台灣麥當勞所轄的地方衛生局通知業者，對於相關產品的食安問題嚴格把關，不希望國內發生一樣的事情。

台灣麥當勞表示，台灣麥當勞四盎司牛肉堡所使用的切絲洋蔥，原料由紐西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭及紐澳，來源皆與美國不同；同時，根據供應商自主檢驗報告，確認原料均符合相關標準，請顧客安心食用。

至於，美國CDC研判，可能是洋蔥遭到汙染。林金富說，這起事件目前仍在調查中，因此，還無法判斷實際汙染情形，其實國外發生食安事件，不只是肉排、洋蔥，可能有沙拉、乳酪等食物，而國內規範漢堡所使用的肉品，依規定必須加熱、煮熟，且必須與生食做好分隔，避免交叉汙染，如是在家烹煮食物，應是熟食、生食分開有兩套不同刀具、砧板，降低食物交叉汙染問題。

林金富說，美國這次出現死亡病為感染大腸桿菌所致，大腸桿菌是環境常見細菌，並是衛生指標菌，進行食安檢測時，常檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群，如果驗出代表衛生環境不佳，將依食安法要求業者改進，一旦感染到腸道出血型的大腸桿菌型別，將有很高的致死風險。

美國CDC指出，感染大腸桿菌症狀，包括極度胃痙攣、腹瀉、嘔吐、腹痛等，症狀通常在攝入細菌後3至4天出現，大多數人可在5至7天內康復，但有些人可能會出現嚴重腎臟問題並需住院治療。

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