潭美颱風有秋颱共伴效應 吳德榮：2地區構成大量降雨條件

今天是24節氣的霜降。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢。北台灣再轉濕涼。北部20至26度、中部21至31度、南部21至33度、東部21至31度。

吳德榮表示，明天、周五潭美颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率；台灣附近海面及部分陸地、沿海有強風，應注意氣象署發布的特報；背風面的平地受中央山脈屏障、影響小，但山區仍有較大雨勢。北部、東半部明顯轉涼，其他地區氣溫略降。

「周六潭美颱風漸行漸遠」，吳德榮表示，東半部有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；周日大氣不穩定，午後山區及中南部易有對流發展。周末兩天氣溫明顯回升，白天熱、早晚微涼。下周一、周二另一波東北季風影響，北台轉涼，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，中央氣象署潛勢預測圖顯示，第20號輕度颱風潭美，周五凌晨2時中心已通過呂宋島、進入南海，下周一凌晨2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小，直接侵襲台灣的機率已降至0%。歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側，但相當收斂。

他說，由於潭美颱風中心結構並不強，但環流很大，其外圍環流受地形抬升，已對迎風面構成大量降雨的條件。由於北方冷空氣未及時南下，故無因冷暖空氣輻合、形成滯留鋒雨帶，籠罩北部、東北部；也就是說潭美的「秋颱共伴效應」，並不明顯。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。