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高鐵延伸屏東到底走哪？鐵道局：左營、高雄案仍評估中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵延伸屏東部分，鐵道局表示，左營方案高屏二快路廊渉及屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，將持續就各種可能方案（含高雄方案）進行審慎評估及聽取各方意見。聯合報系資料照
高鐵延伸屏東部分，鐵道局表示，左營方案高屏二快路廊渉及屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，將持續就各種可能方案（含高雄方案）進行審慎評估及聽取各方意見。聯合報系資料照

立法院交通委員會今邀請交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君就「我國軌道建設執行概況」進行專案報告並備執行。根據報告，高鐵延伸宜蘭目前辦理二階環評調查作業，而受到外界關注的高鐵延伸屏東部分，還在左營案及高雄案進行評估。

報告指出，高鐵延伸宜蘭綜合規畫，已完成綜合規畫初步規畫成果，環境影響評估部分並於2022年8月24日審議通過一階環評，2023年8月21日審議通過範疇界定，鐵道局持續辦理二階環評四季環境調查作業中。

高鐵延伸屏東部分，左營方案高屏二快路廊涉及屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，將持續就各種可能方案（含高雄方案）進行審慎評估及聽取各方意見。

高雄市鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）部分，全長15.37公里，將3座既有站地下化，並增設7座通勤站，總經費998.69億元，預計2025年完成；鳳鳴臨時站計畫則是在新北市鶯歌區，新增1座通勤站（臨時站），總經費6.12億元，預計今年11月底完工啟用。

高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫部分，由台鐵委託鐵道局中工分局辦理，全長約3.14公里，增設新田中站，串聯高鐵彰化站及台鐵田中站；總經費29.55億元，計畫期程自2022至2029年。

捷運部分，基隆捷運今年1月31日經行政院核定，全長15.59公里，興建13座車站，總經費696.89億元，計畫期程自2024年至2034年；信義線向東延伸段，全長1.413公里，興建1座地下車站，總經費93.698億元，計畫期程2027年。

環狀線部分，北環段長14.93公里，興建12座車站及1座機廠，南環段長5.73公里，興建6座車站，總經費1369.05億元，計畫期程至2030年，修正計畫今年9月27日交通部轉行政院審議中，修正後總經費1798.98億元，計畫期程調整至2033年；東環段部分，全長13.25公里，興建10座站及1座機廠，總經費1024.86億元，計畫期程至2034年。

鐵道局表示，軌道運輸具快速、大量、便捷、低碳排及促進都市與區域發展等優勢，但因建設經費較高、需要期程較長，因此需審慎評估，但仍會持續推動中央、地方各項軌道建設，提供優質交通服務、帶動都市及相關產業展。

高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影
高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影

基隆捷運 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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