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潭美颱風和東北季風明天共伴效應發威 氣象署：將有顯著風雨浪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天到周五清晨，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。本報資料照片
明天到周五清晨，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。本報資料照片

雖然今年第20號颱風潭美不會直接侵襲台灣，不過，中央氣象署資深預報員劉宇其今天表示，預計明天到周五清晨，受到颱風外圍環流和東北季風雙重影響，北部和東半部降雨會非常明顯，尤其宜蘭、花蓮、大台北山區可能會有豪雨等級以上降雨出現，西半部各沿海地區和離島會有比較明顯的強陣風發生，提醒民眾這幾天注意雨、風、浪的情形。

目前雲系發展狀況，劉宇其表示，今天由於東北風逐步增強過程，所以迎風面北部、東半部都是容易下雨的天氣，雲量也比較多，至於中部和南部則是多雲到晴的天氣。

潭美颱風目前位於台灣東南方大約800多公里的海面上，劉宇其表示，也就是菲律賓近海，今晚會逐漸接近菲律賓的呂宋島，並且在今晚到明天清晨通過呂宋島上空，明天白天進入南海，目前預報路徑預期它會往西通過南海，朝海南島的海域方向前進。

劉宇其說，整體的颱風路徑不會影響到台灣以及台灣鄰近的海面，發布颱風警報的機會相當低。不過，還是要留意，這個颱風結構上非常寬廣，雖然颱風在菲律賓東方，但是外圍環流一直延伸到巴士海峽和台灣東南方海面。

劉宇其表示，要特別留意的是，這個季節的颱風，在這個位置會帶來東南風非常暖濕的空氣，相對的北邊剛好有東北風在逐漸南下，因此從今天開始，一直到明天，在東北季風和颱風外圍環流雙重位置交互的區域，也就是台灣以東的海面，雲系發展會愈來愈旺盛，尤其明天台灣東方水氣比較多，雲系發展也會愈來愈多，因此產生共伴效應。明天是共伴效應條件最好的時候，雨勢部分要特別留意。

今天降雨部分，劉宇其表示，今天吹東北風，因此降雨其中在雙北、宜蘭、花蓮地區，台北市山區的時雨量已經來到20毫米。

東北季風影響，氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區有局部豪雨，台北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

劉宇其表示，潭風外圍環流還在比較南邊的位置，今天也會逐漸北上，逐漸影響到台灣。今天降雨趨勢上，主要還是東北季風的降雨，迎風面的雨是比較明顯，尤其宜蘭山區今天雨勢會愈來愈大，到晚間可能有豪雨等級以上降雨出現。

「明天將會是天氣最不穩定，也是共伴效應條件最好的時候」。劉宇其表示，除了雙北和宜蘭之外，花東的降雨也會變得相當明顯。雙北、東半部、恆春半島要留意局部性大雨或豪雨發生機會。最強降雨預計發生在明天到周五清晨，北部和東半部降雨非常明顯，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜花山區甚至不排除可能有豪雨等級降雨出現，尤其宜花山區的強降雨可能持續到周五清晨。

劉宇其表示，周五白天之後，降雨趨勢上有稍微趨緩一些，但是東半部降雨的雨量還是非常大。周六颱風進一步遠離，雨勢會趨緩，但是水氣還是相當多，花東可能有局部性大雨或甚至豪雨出現。整體水氣要明顯減少，以目前颱風遠離的速度來看，要等到周日之後，但是迎風面仍可能有降雨情形。雨的部分對於中南部影響沒迎風面那麼大，不過在山區和比較南部的地方有局部短暫雨出現。

風力趨勢部分，劉宇其表示，目前蘭嶼已經測得12級陣風，澎湖和後龍也有10級陣風出現，今天到明天會是風力最大的時候，包括台南以北的沿海、基隆北海岸、恆春半島、澎湖、金門、馬祖、綠島蘭嶼的風力都會是非常強勁的，可能會有9至11級強陣風，尤其預測是在蘭嶼、恆春半島、澎湖可能會有局部12級左右的強陣風出現。

另外，劉宇其表示，包括東半部沿海，以及在北部、中北部內陸的地方，明天大台北也可能有較強陣風發生。

劉宇其表示，浪也要特別注意，今明兩天各沿海風浪普遍來到3米以上，尤其恆春半島的近海、澎湖近海，浪高可能會來到6米以上，海況非常惡劣，要特別注意。

溫度趨勢，劉宇其表示，東北季風影響之下，各地有稍微轉涼趨勢，明天隨著風向轉變，溫度部分會有逐步回升狀況。

未來這段時間颱風雖然不侵襲台灣，但是劉宇其表示，風、雨、浪的部分要特別注意，今天開始到周五清晨，尤其明天到周五清晨，大台北、東半部、恆春半島要留意大雨或豪雨出現。其中，在北海岸、雙北宜花山區可能會有豪雨等級以上降雨，沿海空曠地方風浪會特別大。

劉宇其表示，東北季風今天到明天會是比較強勁的時候，假如條件搭配比較好的話，有可能會有境外汙染物移入的機會。不過，在配合降雨的部分，北部和東半部可能會有些降雨，對於空汙的擴散過程來說，洗除作用會比較明顯。汙染物擴散的大氣條件只是影響它濃度的因素之一，其中包括它上游目前濃度分布狀況和其他因素，要通盤考量。

劉宇其說，當潭美颱風進入南海之後，關島附近的海面有會有另一個低氣壓發展起來，目前預報上會持續往北移動的機會比較高。部分氣象資料顯示，新的低氣壓環流非常廣大，當發展過程中如果環流比預期來得大很多的話，確實很有可能影響到潭美颱風接近海南島的路徑和速度，由於預報的不確定性相當大，還是要觀察菲律賓東方這個新的低壓發展狀況。

今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供
今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
潭美颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
潭美颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

共伴效應 東北季風 氣象署 潭美 豪雨 颱風

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