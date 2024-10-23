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看《黑白大廚》想大顯身手？台電列廚房用電3重點：小心無法生存
南韓綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅，台電的臉書粉專小編也跟上時事，發文提醒大家在家中熱源、水源、電源都有的廚房，料理時務必特別注意用電，更鋪哏表示廚房用電千萬不能「黑白用」，否則很可能料理還沒做好，就先發生危及生命安全的意外。
「台電電力粉絲團」指出，相信不少民眾看了《黑白大廚》之後，也會想在自家廚房大顯身手，嘗試做出一道道美味料理。因此，粉專列出3大重點提醒大家，「廚房用電千萬不能黑白用，不然小心料理還沒做好，就先無法生存」。
重點一、高功率家電避免共用插座和延長線
台電指出，烤箱、微波爐、電鍋、冰箱都屬於廚房常用的高功率家電，最好使用獨立插座，避免共用插座，同時也要避免同時使用延長線，以免用電超過負載。
重點二、延長線和電線不靠近熱源
台電表示，由於廚房高溫熱源多，包括爐具、烤箱等家電都算，而高溫可能會讓電線的塑膠融解，造成銅線外露及短路起火，提醒民眾使用時一定要小心。
重點三、清潔廚房前拔插頭移電器
台電提到，在清潔廚房之前，應該先把濾水器等固定電器用品的插頭拔除，至於電鍋、烤箱、微波爐等可移動的電器用品，也應把插頭拔除後移至他處，來避免電器受潮損壞，也能避免清潔廚房時觸電。
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