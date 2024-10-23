保護攝護腺！十大NG行為「忍住不射」上榜 第一名超多人做

攝護腺是男性特有的器官，在生育功能上扮演不可或缺的角色。近日腎臟科醫師洪永祥表示，男性日常生活中須注意十大NG行為，包括抽菸、喝酒、忍住不射精等，都會傷害攝護腺的健康。

針對十大NG行為，洪永祥在臉書列出排名：

第十名 長時間用不好的坐墊騎腳踏車

腳踏車坐墊的設計會持續壓迫陰部、刺激攝護腺，洪永祥表示，雖然目前有研究稱，腳踏車對於攝護腺肥大不會有太直接的影響，但如果原本已經有攝護腺發炎症狀，應儘量減少該運動。

第九名 多重性伴侶、高風險性行為

洪永祥表示，曾感染淋病或菜花的民眾，都與罹患慢性攝護腺炎與攝護腺癌有顯著相關，預防的唯一途徑便是安全性行為。

第八名 忍住不射精

很多的古法養生會教男性朋友們要忍精不射，若養成長期習慣，會有攝護腺腫脹的現象。洪永祥指出，忍住不射恐導致精液回流攝護腺之外，也會發生射不乾淨的情況，屆時都可能引發充血性攝護腺炎。

第七名 常吃紅肉與高脂肪食物

洪永祥表示，根據美國研究顯示，常吃油煎豬肉、牛肉、羊肉等紅肉的男性會增加攝護腺癌風險。一星期吃1.5份以上油煎紅肉，罹患攝護腺癌機率就會增加30％。如果一星期吃超過2.5份經高溫烹煮的紅肉，無論是油煎、水煮還是燒烤，罹癌機率則上升至40％。

第六名 射精次數太少

哈佛大學自1986年以來蒐集29,342名46～81歲受試者的相關數據，了解他們於每月射精頻率，射精行為包含性交、夢遺與自慰。研究團隊發現，射精頻率較高的男性，攝護腺癌的風險呈現降低趨勢。與每月射精4～7次的男性相比，每月射精21次的男性，罹患攝護腺癌機率降低31％。

第五名 熬夜失眠

如果睡眠不足或熬夜，許多人會選擇攝取熱量以保持清醒，與其他時間相較，半夜會吃下更多高脂肪食物，因而導致肥胖。另外，冰島大學也特別針對60歲以上男性的睡眠進行研究，研究中指出，男性若有睡眠障礙，會比一般男性罹患攝護腺癌的機率高上2倍，睡眠障礙非常嚴重的男性則會暴增到3倍。

第四名 久坐、久站、久蹲

由於長期久坐、久站或久蹲可能會造成攝護腺充血膨脹與壓迫尿道導致縮小，進而出現排尿困難的症狀，建議應避免維持相同姿勢超過30分鐘。

第三名 不當忍尿憋尿

長時間憋尿可能導致尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖，增加感染風險，進而加重或誘發細菌性攝護腺炎。另外長時間憋尿會導致膀胱壁增厚、阻塞尿道，且更易導致尿道感染。

第二名 經常飲用含糖飲料

洪永祥表示，含糖飲料通常含有高濃度的精製糖，恐導致肥胖、增加胰島素阻抗、第二型糖尿病和代謝症候群的風險，這些因素也與攝護腺肥大有一定關聯性。

第一名 抽菸喝酒

洪永祥表示，吸菸者在確診為前列腺癌後，存活率也相對較低，因為吸菸可能導致癌細胞增殖並降低治療效果。至於酒精如果適量還好，重度飲酒、甚至酗酒者就要注意，根據國際期刊研究指出，長期大量飲酒者，特別是每周飲用超過14份酒精飲料的人，患上侵襲性前列腺癌的風險將明顯增加。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康