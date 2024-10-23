快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥：別只顧吃

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵為精進服務品質 年底二度徵才將正取722人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今年底將辦理第2批從業人員招募，預計募正取722人。聯合報系資料照
台鐵公司今年底將辦理第2批從業人員招募，預計募正取722人。聯合報系資料照

立法院交通委員會今邀請交通部長陳世凱、台鐵董事長杜微就「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」進行專案報告。台鐵表示，今年上半年花東因地震、風災等原因，導致準點率表現不如預期，未來將持續努力，盼達到114年準點為97.5％目標；另外，今年底將辦理第2批從業人員招募，預計募正取722人。

台鐵報告，精進服務品質方面，在客運實績，截至今年9月，每日平均客運人數達64.2萬人次，較去年同期增加10.15%；每日平均客運收入達4739萬元，增加5.62%。1月至9月累計客運人數達1.76億人次，增幅1700 萬人次，客運收入達129.85億元，增加7.36億元，較去年同期增加10.55%及6.01%。

場站服務部分，9月啟用QR碼驗證剪收票，提升乘車便利；各車站766座公廁評鑑中99.9%達特優，並在區間車廁所增加衛生紙備品，提升旅客服務。

準點率部分，今年度列車準點率目標為97％，截至9月止列車準點率未達預期目標，主要原因是受上半年度花東地區震災、風災致路線中斷等影響，致整體列車準點率表現不如預期，但扣除天災等不可抗力因素後，列車準點率為97.13％，仍需繼續努力。

針對未來工作重點及目標，台鐵表示，盼達到114年準點率為97.5％；購置全功能自動驗票閘門，建置站由現行69個車站增至121個車站，通道數由391道增至700道，優化全線863座電子票證驗票機，並更新全線列車暨站務資訊顯示系統TIDS（219站）；精進教育訓練，提升人員服務效能，建立台鐵優質的品牌形象。

台鐵預估，114年旅運目標，客運人數為2.45億人、每日平均67萬人、客運收入189.72億元、貨運收入6.46 億元。

台鐵公司化後也要落實轉型治理，台鐵指出，在人力進用部分，今年辦理第2批從業人員招募，預計今年年底招募正取722人，包含從業人員資格司機100人，備取972人。台鐵表示，未來將導入數位化管理系統，包含智慧鐵道雲平台及資產管理系統，預計2026年第1階段上線。

資產活化方面，台鐵指出，預計113年至114年優先推動10處車站及周邊地的開發案件，如高雄車站、鳳山車站、七堵車站、台中車站、屏東車站、員林車站、三塊厝車站、花蓮民權路、台北安東街及麗水街，透過土地開發活絡當地商機，以提升品牌力及穩定附屬事業收益。

台鐵統計，截至今年10月止，台鐵有99處文化資產，其中經政府機關認養8處、代管5處、無償提供使用3處、有租約者22處、公務使用61處，並針對2523項鐵路文物召開11次審查會議，進行系統化管理。

鐵道美學部分，台鐵表示，已成立「美學設計諮詢審議小組」，由9位專家學者組成，針對車站建築、車輛美學、網路行銷及企業形象等4領域進行中評估，目前已完成新竹、嘉義、鶯歌等車站的微改造工程。

台鐵公司化 文化資產

延伸閱讀

凱米重創南投！許淑華謝中央補助災修33.7億元 但籲1事

風災2週基隆67歲獨居女家中仍堆泥土 議員助清理

風災重創北海岸 新北市議員要求加速農損查報

高雄完成風災急迫災損 陳其邁促加快救助進度

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

柴賽銀獎得主 曾宇謙獨奏會12月與琴共舞

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙公布近期演出計畫，除將與國立台灣交響樂團巡演歐洲，12月也將舉行獨奏會，...

姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

基隆市詹姓女子有30年菸齡，上次健檢是3年多前。由於有親人罹患肺癌近期病逝，加上她將去冰島旅遊，就醫諮詢。醫師建議做「肺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。