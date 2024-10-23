台鐵為精進服務品質 年底二度徵才將正取722人

立法院交通委員會今邀請交通部長陳世凱、台鐵董事長杜微就「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」進行專案報告。台鐵表示，今年上半年花東因地震、風災等原因，導致準點率表現不如預期，未來將持續努力，盼達到114年準點為97.5％目標；另外，今年底將辦理第2批從業人員招募，預計募正取722人。

台鐵報告，精進服務品質方面，在客運實績，截至今年9月，每日平均客運人數達64.2萬人次，較去年同期增加10.15%；每日平均客運收入達4739萬元，增加5.62%。1月至9月累計客運人數達1.76億人次，增幅1700 萬人次，客運收入達129.85億元，增加7.36億元，較去年同期增加10.55%及6.01%。

場站服務部分，9月啟用QR碼驗證剪收票，提升乘車便利；各車站766座公廁評鑑中99.9%達特優，並在區間車廁所增加衛生紙備品，提升旅客服務。

準點率部分，今年度列車準點率目標為97％，截至9月止列車準點率未達預期目標，主要原因是受上半年度花東地區震災、風災致路線中斷等影響，致整體列車準點率表現不如預期，但扣除天災等不可抗力因素後，列車準點率為97.13％，仍需繼續努力。

針對未來工作重點及目標，台鐵表示，盼達到114年準點率為97.5％；購置全功能自動驗票閘門，建置站由現行69個車站增至121個車站，通道數由391道增至700道，優化全線863座電子票證驗票機，並更新全線列車暨站務資訊顯示系統TIDS（219站）；精進教育訓練，提升人員服務效能，建立台鐵優質的品牌形象。

台鐵預估，114年旅運目標，客運人數為2.45億人、每日平均67萬人、客運收入189.72億元、貨運收入6.46 億元。

台鐵公司化後也要落實轉型治理，台鐵指出，在人力進用部分，今年辦理第2批從業人員招募，預計今年年底招募正取722人，包含從業人員資格司機100人，備取972人。台鐵表示，未來將導入數位化管理系統，包含智慧鐵道雲平台及資產管理系統，預計2026年第1階段上線。

資產活化方面，台鐵指出，預計113年至114年優先推動10處車站及周邊地的開發案件，如高雄車站、鳳山車站、七堵車站、台中車站、屏東車站、員林車站、三塊厝車站、花蓮民權路、台北安東街及麗水街，透過土地開發活絡當地商機，以提升品牌力及穩定附屬事業收益。

台鐵統計，截至今年10月止，台鐵有99處文化資產，其中經政府機關認養8處、代管5處、無償提供使用3處、有租約者22處、公務使用61處，並針對2523項鐵路文物召開11次審查會議，進行系統化管理。

鐵道美學部分，台鐵表示，已成立「美學設計諮詢審議小組」，由9位專家學者組成，針對車站建築、車輛美學、網路行銷及企業形象等4領域進行中評估，目前已完成新竹、嘉義、鶯歌等車站的微改造工程。