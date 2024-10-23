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基隆車站百年雕花雨棚何去何從 台鐵：原地保留、整修

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供

台鐵基隆火車站10年前配合基隆火車站暨西二西三碼頭都更南移，其第一、二月台的雕花雨棚、環狀花紋柱體自日據時期已保存100多年，雖無文資身份，仍為當地重要歷史記憶。台鐵公司董事長杜微表示，會原地保留雕花雨棚，未來配合相關單位活化。

基隆火車站為台灣縱貫鐵路的起點，10年前配合基隆火車站暨西二西三碼頭都更，南移200公尺，其第一、二月台鑄鐵雕花梁柱自日治時期保存至今，雖不懼文資身分，台鐵仍保留部分雕花棚架，並移置現場。

但有民眾說，台鐵公司考量安全因素，基隆車站舊站體決定拆除，除感謝基隆車站帶給基隆人許多美好的回憶，也感嘆基隆車站的記憶大概只剩下孤單的北號誌樓；台鐵先前表示，原先規畫拆除，為呼應民眾期望，決定暫緩工作。

杜微今赴立法院交通委員會做專案報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時表示，目前第一月台已被拆除5塊雕花雨棚、第二月台10塊，拆除的雨棚目前都存放在鐵博館及基隆市政府倉庫。

杜微說，現場還有5塊雕花雨棚尚未拆除，昨天會勘後認為，雕花雨棚雖無文資身分，但仍具歷史價值，決定現場保留、整修這5塊雕花雨棚，並進行周邊防護措施以保障地區安全性，未來配合相關對來活化；至於雨棚維護經費，台鐵本來就有編列預算。

台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但仍有重要歷史價值，將會原地保存、整修。圖／台鐵公司提供

台鐵 基隆 火車站

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