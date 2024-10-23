台鐵董總加薪4成 杜微：從業人員要點核定後再調整

台鐵公司化迄今10個月，交通部長陳世凱昨與台鐵、台鐵企業工會會談後，宣布基層從業人員薪資將增加1800元至3140元，最基層起薪3萬6000元；至於引起軒然大波的董總加薪案也過了，台鐵董總薪資每月近20萬元。

台鐵產業工會日前披露，台鐵董事長加薪5萬多，高達40%，等於月薪高達近20萬元，之後董事長又替自己申請大功，質疑公司化後的維修預算、人力及員工待遇都未解決，高層不該記功，而是該記過。

台鐵董事長杜微今赴立法院交通委員會做專案報告並備質詢，在會前接受聯訪時表示，一直透過勞資協商來溝通，這次從業人員薪資調漲，待行政院核定後，從業人員起薪增幅達3000多元，並可回溯至到職日。

杜微表示，從業人員要點核定後，危險加給、夜點費及地域加給也會提報。從業人員薪資水準未來會與資位人員同一標準，未來待遇還會優化，但還是要先確保安全、提升服務，資產做好，才會有更多營業收入，收入增加，用人費率才能調整。

至於董事長、總經理薪資調漲部分，杜微說，已經收到董總薪資調漲公文，但會等到從業人員要點核定後，再來調整。