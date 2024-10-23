潭美颱風不侵台但強風驚人 吳聖宇：雨區再擴大、明天影響最顯著

潭美颱風今天將接近並進入菲律賓呂宋島，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風外圍環流的東北風合併大陸冷高壓前緣的東北季風，加上氣壓梯度增大，讓台灣附近的風勢相當強勁，台灣海峽這一側又有地形狹管效應，風力更強。觀測資料顯示，已經普遍有8至10級的陣風發生，尤其是在中部沿海、澎湖群島這一帶，另外，東南部沿海、恆春半島以及蘭嶼、綠島風力也非常強大，蘭嶼的陣風更高達12級。

降雨部分，吳聖宇說，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭等地，今天的雨量也將會逐漸累積，部分地形上有可能累積到大雨或豪雨等級的降雨量。目前的降雨西邊下到桃園，東邊下到宜蘭。不過，接下來降雨區應該會再擴大一些，包括新竹、花蓮、台東等地區的降雨也會逐漸出現。

吳聖宇表示，明天潭美颱風進入南海逐漸向西移動，颱風北側外圍環流的水氣湧入會更明顯一些，配合大陸高壓東北季風，迎風面地區的雨勢將會是最明顯的一天，尤其是宜蘭、花蓮一帶，有可能出現豪雨或大豪雨等級的降雨量，基隆北海岸、東北角一帶也可能會有大雨或豪雨，桃竹山區、台東及恆春半島有局部大雨，新竹以南到高屏一帶受到地形屏障，降雨並不明顯。

風力也會持續偏強，吳聖宇表示，台灣海峽這一側從台南以北到大台北沿岸、離島澎湖金門馬祖等地，以及東南部沿岸、恆春半島、綠島蘭嶼持續會有8至10級或以上強陣風機會，風的部分也要特別注意。

潭美颱風周五逐漸開始遠離，吳聖宇表示，北邊帶來東北季風的大陸高壓也將向東移動，台灣附近風向漸轉為偏東風，降雨量會減少許多。不過，東半部的宜花東仍可能有局部大雨的機會，風力也會逐漸減小，西半部沿岸因為風向轉變而逐漸進入背風面，上半天可能還有較大的陣風，下半天之後風力就會明顯小下來，潭美颱風對台灣整體的影響也會告一段落。

吳聖宇表示，至於預報後期，潭美颱風接近越南沿海後又調頭回到南海中部一帶轉圈圈的預測路徑，暫時還是先看看就好，畢竟又是7天後的預報結果了。