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潭美颱風各國模式最新路徑曝 賈新興：又有熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
潭美颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
潭美颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析潭美颱風的觀察重點，他表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估今天傍晚至晚上登陸呂宋島，之後，進入南海的機率高。

另外，他說，明天至周五觀察菲律賓東方外海另外一個熱帶系統發展的趨勢。觀察周日後潭美颱風的發展及移動趨勢。

近期天氣部分，賈新興表示，明天至周五，受颱風環流偏東風及東北季風影響，苗栗以北及宜花東有陣雨，屏東亦有局部雨。周五傍晚起，新竹以北及宜蘭轉多雲。明天前，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。以及，明天至周五，宜花及北北基有局部較大雨勢發生的機率。今天至周五中午前，新竹以南沿海、澎湖群島及台東至恆春半島一帶留意強陣風。

賈新興說，周六，花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。周日，雲嘉沿海及宜花東有局部短暫雨，午後中南部有局部短暫雨。下周一，宜花東有局部雨，午後北部山區有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，桃園以北及花東有局部雨，午後北北基、桃園以南山區、花東及台南以南有局部短暫陣雨。下周三，午後北部山區、彰化以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周四，西半部及宜花東有局部短暫雨。 下周五，宜花東有局部雨，午後南投以南及桃園以北有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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