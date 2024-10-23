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潭美颱風路徑還會變！歐洲模式預測將大迴轉 粉專曝可能原因
根據中央氣象署發布的颱風消息，潭美颱風今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方510公里海面上（鵝鑾鼻東南方930公里海面上），以每小時21公里速度，向西北轉西進行。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前，出現大迴轉的情況。推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方的熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況。
至於哪一個機率比較高？「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，秋颱多變化，目前還很難說，先不用太緊張，很有趣的現象，繼續觀察。
※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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