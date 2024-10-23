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今「霜降」東北季風增強 雨區擴大轉涼、慎防強風威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響。本報資料照片
今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響。本報資料照片

今天是24節氣的霜降。東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天台北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天台灣處在北方的大陸冷高壓及南方潭美颱風之間，氣壓梯度力很大，也因此在東北季風環境下有明顯的強風，今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響，尤其是戶外懸吊物品等務必加強固定。

除了風以外，歐宗學表示，降雨今天也轉明顯，目前在桃園以北、宜蘭都已經轉為陰雨天氣，預估今天後續降雨會繼續擴大到新竹以北及東半部地區，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區會有較多累積雨量。

另外，歐宗學表示，氣溫也隨著東北季風南下而明顯轉涼，北部平地晨間低溫普遍在20度左右，市區低溫也只有21至22度，而且白天期間回溫不明顯，高溫可能也只有24至25度，全天都是比較偏涼。中南部地區今天雖然雲量有增多趨勢，但降雨仍然不明顯，整體氣溫雖然也會稍降1至2度，但白天回溫仍然明顯，會有較大的日夜溫差，早出晚歸或是南來北往要留意氣溫變化。

潭美颱風目前仍然在菲律賓東方海面，歐宗學表示，預報趨勢沒有明顯變化，預計明天就會逐漸通過菲律賓呂宋島進入南海，在這段過程當中距離台灣雖然還是相當遙遠，但外圍環流水氣可能北上至台灣附近，配合東北季風影響，迎風面地區的降雨會再擴大，影響範圍更廣且下雨時間更長、雨量更多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要留意長時間降雨的影響。明天的風勢、氣溫也跟今天相似。

歐宗學表示，周五潭美颱風已經來到南海，會持續往西朝海南島的方向移動遠離，在台灣附近的水氣將逐漸減少，氣溫也將逐漸回升。預估上半天期間各地風雨依舊但會逐漸減弱，下半天以後大部分地區的風雨都會趨緩，但在颱風遠離後的東南風環境下，花東到恆春半島地區可能還是會有較高的降雨機率。

歐宗學說，周六潭美颱風已經脫離台灣附近，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，另外西半部地區雖然大致為多雲到晴天氣，不過午後時段要注意可能有局部短暫陣雨，預估山區附近發生機會較高，有安排戶外活動的話要留意後續幾天的天氣預報資訊。

周日逐漸轉為東北風環境，歐宗學表示，迎風面基隆北海岸、東北部有零星降雨，中部山區、南部地區及花東仍然有午後陣雨機會。

今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響。本報資料照片
今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響。本報資料照片

大雨特報 東北季風 氣溫 潭美 颱風

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