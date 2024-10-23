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今天「霜降」秋天最後節氣 教你認識台灣5大品種落花生
今天是24節氣中的霜降，農業部在「農業部」臉書粉專表示，霜降是秋天最後的節氣，也是秋季到冬季的過渡節氣。有句諺語說，「霜降豆，寒露麥」，意思是霜降時最適宜種土豆（花生）等豆類植物。
農業部說，落花生又名土豆或長壽果，主要的食用部位是它的種子，主要分布在雲林縣和彰化縣一帶。花生油80%為不飽和脂肪酸，以油酸及亞油酸含量最為豐富，為人體不可或缺的脂肪酸；種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最為平價的堅果類食物。
如何挑選新鮮的落花生？農業部表示，選購生鮮花生時，應盡量挑選種子飽滿、種皮顏色為粉紅肉色或淡褐色的產品。
至於落花生保存方法，農業部說，生鮮種仁或蒸煮花生類部分，若短時間內無法即時食用，應密封後放入冰箱冷藏；若需長期保存，建議放入冷凍庫。而加工後乾果類產品，若短期內無法食用，應排除包裝內的空氣或放入保鮮盒密封保存；長期存放，則可放入冰箱冷藏。
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