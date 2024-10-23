今天「霜降」秋天最後節氣 教你認識台灣5大品種落花生

今天是24節氣中的霜降，農業部在「農業部」臉書粉專表示，霜降是秋天最後的節氣，也是秋季到冬季的過渡節氣。有句諺語說，「霜降豆，寒露麥」，意思是霜降時最適宜種土豆（花生）等豆類植物。

農業部說，落花生又名土豆或長壽果，主要的食用部位是它的種子，主要分布在雲林縣和彰化縣一帶。花生油80%為不飽和脂肪酸，以油酸及亞油酸含量最為豐富，為人體不可或缺的脂肪酸；種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最為平價的堅果類食物。

如何挑選新鮮的落花生？農業部表示，選購生鮮花生時，應盡量挑選種子飽滿、種皮顏色為粉紅肉色或淡褐色的產品。