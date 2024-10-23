「類鼻疽」創新高 蘇一峰：淹水造成的疾病 做好1事才不會大爆發

根據疾管署統計，今年國內已累計98例本土類鼻疽確定病例。胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，今年98例本土類鼻疽確定病例（18例死亡），為2001年有紀錄以來最高。98例本土病例分布縣市以高雄市74例為多，其次為台南市10例、屏東縣4例和台中市4例；「這是淹水造成的疾病，接觸或吸入汙水和淤泥特別危險」。

疾管署昨表示，山陀兒颱風過境後新增3例，今年國內累計98例，其中57例65歲以上、31例50至64歲，有69例於凱米颱風後1個月內發病，3例於山陀兒颱風後發病，及18例死亡個案，為2001年來同期最高。

蘇一峰表示，類鼻疽伯克氏菌是一種存在於土壤和死水中的環境腐生菌，人可以經由割傷傷口直接進入或經被吸入，高風險對象是糖尿病、肝病與腎病與其他慢性病患者。容易感染成肺炎，細菌在肺部容易化膿把吃破開洞，死亡率一兩成，如果瀰漫性感染死亡率8成。