聽新聞
0:00 / 0:00
「類鼻疽」創新高 蘇一峰：淹水造成的疾病 做好1事才不會大爆發
根據疾管署統計，今年國內已累計98例本土類鼻疽確定病例。胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，今年98例本土類鼻疽確定病例（18例死亡），為2001年有紀錄以來最高。98例本土病例分布縣市以高雄市74例為多，其次為台南市10例、屏東縣4例和台中市4例；「這是淹水造成的疾病，接觸或吸入汙水和淤泥特別危險」。
疾管署昨表示，山陀兒颱風過境後新增3例，今年國內累計98例，其中57例65歲以上、31例50至64歲，有69例於凱米颱風後1個月內發病，3例於山陀兒颱風後發病，及18例死亡個案，為2001年來同期最高。
蘇一峰表示，類鼻疽伯克氏菌是一種存在於土壤和死水中的環境腐生菌，人可以經由割傷傷口直接進入或經被吸入，高風險對象是糖尿病、肝病與腎病與其他慢性病患者。容易感染成肺炎，細菌在肺部容易化膿把吃破開洞，死亡率一兩成，如果瀰漫性感染死亡率8成。
「之前在吵哪個縣市淹水，其實類鼻疽就是最好評量結果」。蘇一峰表示，今年案例衝這麼高，平常淤泥真的要好好清除，才不會案件大爆發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言