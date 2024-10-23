大雨特報 今「霜降」北台灣雨勢愈晚愈強、整天濕涼

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天台北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。大雨：台北市、宜蘭縣山區。

今天是24節氣的霜降。中央氣象署說，今天東北季風持續增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為雲多偶雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部山區及大台北山區降雨較持續，可能有局部大雨出現，尤其東北部山區雨勢明顯，有局部豪雨發生的機率，隨著颱風接近，整體雨勢會愈晚愈增強。其他地區及澎、金、馬天氣變化不大，仍維持晴到多雲。

溫度方面，今天北部及東北部整日濕涼，溫度在23至25度之間，其他地區白天高溫為28至30度，局部會再更高一些，感受舒適溫暖，而低溫為23至25度。

東北風增強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，今晚起澎湖、恆春半島可能有12級以上強陣風出現，東部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，預估浪高會來到3公尺以上，沿海作業或活動特別注意安全。

此外，輕度颱風潭美今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方510公里海面上（鵝鑾鼻東南方930公里海面上），以每小時23轉20公里速度，向西北轉西進行。未來將通過呂宋島，並往南海方向移動，中心結構較鬆散、強度較弱，但環流大，其外圍環流可能與東北季風輻合，今晚至周五在迎風面地區局部可能有明顯雨勢出現，需特別留意，氣象署密切觀察中。

明天、周五颱風逐漸通過呂宋島並進入南海，受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜花山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，而中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

台南以北、基隆北海岸沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門，馬祖易有9至11級強陣風，恆春半島、澎湖易有9至12級強陣風，各沿海及各離島有長浪發生的機率，海面浪高可能達3至6公尺，海邊作業或活動特別注意安全。

周六颱風遠離，不過仍受外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有陣雨，其中花、東地區有局部豪雨發生的機率，而北部地區雨勢漸趨緩，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部大雨發生的機率，南部地區及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲。沿海、離島風浪仍偏強，不過有減弱的趨勢。

周日、下周一水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下周二東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。