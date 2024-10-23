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腸病毒反常升溫 克沙奇A6型暴增 幼童小心脫甲症
入秋後，天氣轉涼，但腸病毒疫情卻反常升溫，上周腸病毒就診一點六萬人次，較前一周上升百分之二點一，就診人次創五年同期最高，疾管署表示，目前仍處流行期，且克沙奇A6病毒感染個案明顯增加，幼童常出現脫甲症、大顆水泡等症狀，家長須提高警覺。
疾管署發言人羅一鈞表示，目前社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，近四個星期以來，克沙奇A16型占比百分之卅一；九月以來，克沙奇A6病毒快速增加，躍居第二名，出現病毒轉換，症狀以手足口病為主，並有大顆水泡、脫甲症、脫皮等症狀。
臨床統計，幼童感染克沙奇A6病毒，約百分之卅七於兩個月內出現脫甲症，原因為感染後指甲生長受到干擾，而指甲生長緩慢，甚至脫落，令家長憂心。
羅一鈞表示，原本預估十一月中旬脫離這波流行期，但克沙奇A6病毒快速上升，若下一周就診人次沒有下降，而持平或上升，流行期就可能往後延至十一月下旬至十二月上旬。
最新全國腸病毒停課統計，十月初為單周停課三三一班，為五年同期最高，其中幼兒園二四七班、國小廿八班、托嬰中心等其他機構五十六班，疾管署疫情中心主任郭宏偉提醒，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍等重症前兆病徵，務必立即至大醫院就醫。
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