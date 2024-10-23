快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥：別只顧吃

聽新聞
0:00 / 0:00

腸病毒反常升溫 克沙奇A6型暴增 幼童小心脫甲症

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）說，腸病毒疫情評估約在11月中旬脫離，但由於克沙奇A6病毒快速上升，流行期不排除往後延長至11月下旬至12月上旬。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）說，腸病毒疫情評估約在11月中旬脫離，但由於克沙奇A6病毒快速上升，流行期不排除往後延長至11月下旬至12月上旬。記者沈能元／攝影

入秋後，天氣轉涼，但腸病毒疫情卻反常升溫，上周腸病毒就診一點六萬人次，較前一周上升百分之二點一，就診人次創五年同期最高，疾管署表示，目前仍處流行期，且克沙奇A6病毒感染個案明顯增加，幼童常出現脫甲症、大顆水泡等症狀，家長須提高警覺。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，近四個星期以來，克沙奇A16型占比百分之卅一；九月以來，克沙奇A6病毒快速增加，躍居第二名，出現病毒轉換，症狀以手足口病為主，並有大顆水泡、脫甲症、脫皮等症狀。

臨床統計，幼童感染克沙奇A6病毒，約百分之卅七於兩個月內出現脫甲症，原因為感染後指甲生長受到干擾，而指甲生長緩慢，甚至脫落，令家長憂心。

羅一鈞表示，原本預估十一月中旬脫離這波流行期，但克沙奇A6病毒快速上升，若下一周就診人次沒有下降，而持平或上升，流行期就可能往後延至十一月下旬至十二月上旬。

最新全國腸病毒停課統計，十月初為單周停課三三一班，為五年同期最高，其中幼兒園二四七班、國小廿八班、托嬰中心等其他機構五十六班，疾管署疫情中心主任郭宏偉提醒，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍等重症前兆病徵，務必立即至大醫院就醫。

疫情 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

本土登革熱新莊病例屬中和群聚 估最快11月中結束

腸病毒疫情升 克沙奇A6型占比增、染病後恐掉指甲

最新打流感疫苗人次逾95萬 羅一鈞：未受疫苗變色影響

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

柴賽銀獎得主 曾宇謙獨奏會12月與琴共舞

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙公布近期演出計畫，除將與國立台灣交響樂團巡演歐洲，12月也將舉行獨奏會，...

姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

基隆市詹姓女子有30年菸齡，上次健檢是3年多前。由於有親人罹患肺癌近期病逝，加上她將去冰島旅遊，就醫諮詢。醫師建議做「肺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。