80歲以上免巴氏量表？ 卓揆：有存在功能

藍營提案修法主張被看護者如年逾八十歲，或七十至七十九歲的癌症二期，不用持有巴氏量表，即可申請外籍看護。國民黨立委林沛祥昨質詢行政院長卓榮泰是否支持？卓揆回應，巴氏量表仍有存在的功能與目的，今年前三季成功申請到看護案件中，約一半免用巴氏量表，人數六萬人。

林沛祥質詢，少子化是國安危機，高齡化也逐漸成為新的國安危機，監察院調查報告顯示，二○二二年共有五十三萬老年人需要家庭看護，但許多人難以通過巴氏量表這關。為了照顧失能失智家人，統計發現，全國超過十五萬人無法繼續工作。

林沛祥提問「院長是否支持，八十歲以上，甚至七十到七十九歲，患有癌症二期的人免除巴氏量表，即可申請外籍看護工呢？成功透過巴氏量表申請外勞需要六個月，是否可以將冗長程序省下？」，他還主張將外籍看護整合進長照系統。

對此，卓榮泰表示，巴氏量表是為特殊功能與用途而存在，今年前三季成功申請到看護者中，約一半免用巴氏量表，人數約六萬人，「巴氏量表對市場有平衡性存在」。另外，政府多元免評已提供許多方法申請僱傭，全面放寬申請看護標準，巴氏量表只是其中一個申請方式。

衛福部長邱泰源指出，醫界曾討論是否取消巴氏量表，但最後仍認為巴氏量表有其存在價值，至於年齡下修，可以討論。