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高雄22米高巨型南瓜燈試燈 比黃色小鴨還大民眾搶拍

中央社／ 高雄22日電

2024年高雄萬聖節活動打造全台最大、22米高巨型南瓜燈，高市府今晚在凹子底森林公園試燈，巨型南瓜燈點亮高雄街頭，搭配雷射燈光秀增添不少節慶氣氛，吸引不少民眾搶拍。

高雄市長陳其邁今天下午與「水果奶奶」趙自強合體宣傳高市府萬聖節活動，陳其邁表示，這次最大特色是比黃色小鴨還大，高達22公尺的巨型南瓜，25日起將有光雕秀，26日晚間6時有萬聖節表演大遊行。

全台最大22米巨型南瓜燈今晚首度試燈，讓路過民眾又驚又喜，高雄市副市長李懷仁、高市教育局長吳立森也到場視察。高雄市教育局表示，除今晚外，24日也會不定時試燈，接下來就是25日正式登場，歡迎民眾攜家帶眷歡度萬聖節。

此外，高雄萬聖節另一亮點，大遊行將於26日晚間6時從凹子底森林公園出發，屆時將有小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲Curious Legends劇團，以及由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊等，包括高雄熊、蜜柑站長都會現身。

雷射燈光秀展示時間為10月25日至11月3日，每晚7時至9時；26日晚間6時至8時將舉行大型萬聖節遊行表演；舞台表演包括小公視的「水果冰淇淋」、「動滋達滋森之島」等節目主持人，演出時間為26日、27日及11月2日、3日下午3時至6時。

南瓜 萬聖節

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