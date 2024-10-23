快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥：別只顧吃

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／退休後讀碩士 變成代課教師

聯合報／ 文／apple（金門金沙）
我在退休後攻讀碩士，因緣際會成了代課老師。圖／apple提供
我在退休後攻讀碩士，因緣際會成了代課老師。圖／apple提供

當初由職場退休的我，不是老態龍鍾到無法從事任何活動，也不願從此當純粹的家庭主婦。活到老學到老，在圖書館短暫工作一年後，選擇繼續讀研究所，卻在碩二時因緣際會地到國小當鐘點代課，成了代課老師至今。每每回首都覺得人生精彩有味，值得到處去冒險、闖闖。

代課老師一切由零開始，全靠自己摸索。初出茅廬踏入這一行，有緊張、有壓力，卻在一次次經驗的累積中，練就不膽怯的臨場反應、口才，和學生相處融洽、相互學習，在施與受中，歡喜收穫。也許秉持著一向認真、負責的態度，用心、熱情的教學，甚至贏得不錯口碑的推薦與邀約，一切不在自己意料中，意外驚喜卻源源不斷。

代不同學校、各種科任課、各年級導師，不管時間長短，妳要適應、習慣、熟悉被交待、賦予的課程任務，迅速、重點、專業的消化內容。除了先備課，更要掌握社會脈動、流行時勢，與學生拉近距離，讓上課新鮮有趣、不乏味沉悶。面對不同的學生，更要處理、解決一切課堂上層出不窮的突發狀況。

代課其實是份綿薄的打工收入，更多是衍生出來的教學興趣，被肯定的成就感、帶來的價值感，還有讓自己永遠保持年輕的精神與活力，雖然偶爾會遇到瓶頸，但我仍然會熱愛這條路的一直走下去。

圖書館 家庭主婦

延伸閱讀

川普當一日店員、賀錦麗稱曾打過工 麥當勞澄清非紅非藍：我們是金色

面試一小時才錄取！薩摩耶被送去咖啡廳「打工賺罐罐」 他曝賺翻真相

台中某國中老師課堂罵黃國昌 盧秀燕說話了

青鳥飛進校園？台中某國中老師課堂罵黃國昌 教育局說話了

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

基隆市詹姓女子有30年菸齡，上次健檢是3年多前。由於有親人罹患肺癌近期病逝，加上她將去冰島旅遊，就醫諮詢。醫師建議做「肺...

台灣低軌衛星773站點 今年底前完成布建

為提升台灣通訊韌性，數發部自掛牌以來，積極建置低軌衛星站點，預計今年底之前，可完成773個非同步衛星設備站點，台灣的中軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。