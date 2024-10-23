健康你我他／退休後讀碩士 變成代課教師

當初由職場退休的我，不是老態龍鍾到無法從事任何活動，也不願從此當純粹的家庭主婦。活到老學到老，在圖書館短暫工作一年後，選擇繼續讀研究所，卻在碩二時因緣際會地到國小當鐘點代課，成了代課老師至今。每每回首都覺得人生精彩有味，值得到處去冒險、闖闖。

代課老師一切由零開始，全靠自己摸索。初出茅廬踏入這一行，有緊張、有壓力，卻在一次次經驗的累積中，練就不膽怯的臨場反應、口才，和學生相處融洽、相互學習，在施與受中，歡喜收穫。也許秉持著一向認真、負責的態度，用心、熱情的教學，甚至贏得不錯口碑的推薦與邀約，一切不在自己意料中，意外驚喜卻源源不斷。

代不同學校、各種科任課、各年級導師，不管時間長短，妳要適應、習慣、熟悉被交待、賦予的課程任務，迅速、重點、專業的消化內容。除了先備課，更要掌握社會脈動、流行時勢，與學生拉近距離，讓上課新鮮有趣、不乏味沉悶。面對不同的學生，更要處理、解決一切課堂上層出不窮的突發狀況。

代課其實是份綿薄的打工收入，更多是衍生出來的教學興趣，被肯定的成就感、帶來的價值感，還有讓自己永遠保持年輕的精神與活力，雖然偶爾會遇到瓶頸，但我仍然會熱愛這條路的一直走下去。