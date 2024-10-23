食在營養／菱角富含鉀、胺基酸 助減重降血壓

每到秋冬季節，街頭常見「炊」菱角的蹤影，讓人會忍不住買來吃。菱角屬於低熱量澱粉類食物，富含蛋白質、膳食纖維、維生素B群、鉀等營養素，適合取代減肥時的主食，且具有利水利尿、降血壓等功效。但不宜吃太多，以免體重失控、影響血糖穩定。

菱角又稱「龍角」，每年9至12月是盛產期，營養師劉怡里表示，菱角的營養豐富，富含澱粉及膳食纖維，可當主食，尤其7顆菱角的熱量相當於四分之一碗飯、14顆菱角（約100克）則是半碗飯的熱量，比白米飯的熱量低，膳食纖維含量高，很適合減肥的人、糖尿病人取代白米飯食用，但要小心不可吃過量，否則會愈吃愈胖、血糖上升。

蒸熟的菱角是很多人愛吃的零嘴，菱角不僅可取代米飯做為主食，直接蒸煮外，還可以入菜、煮湯都很好吃。劉怡里說，每100克熟菱角熱量146大卡，熱量相當低，膳食纖維含量約2克，因此，菱角適合減肥的人及糖尿病人食用。

菱角富含維生素A、B群、C、E等，尤其維生素B群中的B6、菸鹼酸含量特別高，可幫助蛋白質代謝，因此，劉怡里認為，菱角適合與蛋白質肉類食物一起煮食，例如菱角排骨湯、菱角雞等，但切記14顆菱角可以取代半碗飯熱量，要懂得食物替換，不宜多吃。

菱角也富含蛋白質、胺基酸等營養成分，比一般澱粉類食物的蛋白質含量高，適合素食者食用，可取代一半吃白米飯的來源。菱角的胺基酸主要來源是麩胺酸與白胺酸，麩胺酸具修復黏膜、參與細胞代謝、可造肌等功能，與神經傳導、提升免疫力有關；白胺酸適合肌少症的人食用，而吃素者則較少吃到蛋白質食物，也可以吃菱角取代主食。

由於菱角是高鉀食材，具降血壓、利水利尿作用，高血壓、三高的人可吃菱角取代白米飯食用。不過，劉怡里提醒，菱角的鉀、鋅、磷等含量也高，有腎臟病的人不宜吃太多。