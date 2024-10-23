快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥：別只顧吃

聽新聞
0:00 / 0:00

退休力／熟齡登山停看聽 銀髮圓百岳夢

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
阿布老師擔任聯合報「古道走讀系列課程」嚮導，圖為學員參加淡蘭古道課程。圖／阿布老師提供
阿布老師擔任聯合報「古道走讀系列課程」嚮導，圖為學員參加淡蘭古道課程。圖／阿布老師提供

「有很多70幾歲的學生，他們從未想過有生之年能登上台灣的最高峰—玉山，當他們抵達山頂，親眼看到壯麗景色時，他們的喜悅和滿足感是無法言喻的。」資深山域嚮導阿布老師談到，這些經歷讓許多熟齡登山者重新審視自己的人生，發現只要有堅定的信念和正確的準備，年齡並不是阻礙。

阿布老師最難忘的一次經歷，是他跟著台灣探險隊團隊拍攝的南澳古道節目，當時與一名90歲老獵人一同踏上舊武塔古道，獵人帶著他們回到童年時的學校遺址，看見早已被茂密森林吞沒的升旗廣場和教室，老獵人心中依然懷有一個未竟的畢業夢，團隊成員幫忙清理出當年的階梯，並拍下了人生中從未有過的畢業照，一圓老獵人的夢想。

這段旅程，不僅讓老獵人重拾珍貴的回憶，也深深影響了阿布老師。阿布老師是聯合報古道走讀系列課程的嚮導，他說，這些走過山林的印記，留下一段對土地的紀錄，都無比珍貴，也可能在無形中改變一個人的人生。正如林克孝先生在其遺作「找路：月光．沙韻．Klesan」中所寫：「看到了台灣探險隊介紹南澳古道的節目，所以開啟了沙韻之路。」

微旅遊近來成為超夯的生活方式，尤其適合熟齡族群。阿布老師指出，微旅遊的精髓在於短程旅行，讓人能夠快速脫離都市的喧囂，無需過多準備，能獲得身心靈放鬆，但登山的核心要領先「停看聽」。

登山前，首先「停」下來了解自己的身體狀況，確保身體能夠承受當天的行程；「看」清楚登山路線的詳細資訊，千萬不要看到網紅照片，以為自己也能輕鬆完成，忘了背後可能帶來的風險評估；最後是「聽」從專業指導，尤其是有經驗的嚮導對安全和體能的建議。

聯合報「2024退休力論壇暨博覽會」將於11月9日登場，阿布老師將在論壇中分享「熟齡登山停看聽，山林步道微旅遊」的演講，將為你開啟登山微旅遊的新篇章，讓你在退休後的人生中，繼續挑戰自我、享受大自然的美好。

2024退休力論壇暨博覽會

日期：11月9日（六）上午10時至下午4時30分

地點：政大公企中心（北市金華街187號）

門票：888元

報名：02-8692-5588轉5616、2622

報名購票網址

人生 南澳 團隊

延伸閱讀

全台銀髮奧運開賽 萬歲運動員齊聚台中、最高齡選手99歲

桃園雙石縱走登山團遭大批虎蜂攻擊 8人受傷、5人蜂螫傷重

影／夫妻登山在蝴蝶谷瀑布步道夫遭落石擊中 消防漏夜救回

齊柏林負債天文數字…陳文茜曝郭董善舉1句話好催淚 齊廷洹兄妹回應了

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

基隆市詹姓女子有30年菸齡，上次健檢是3年多前。由於有親人罹患肺癌近期病逝，加上她將去冰島旅遊，就醫諮詢。醫師建議做「肺...

台灣低軌衛星773站點 今年底前完成布建

為提升台灣通訊韌性，數發部自掛牌以來，積極建置低軌衛星站點，預計今年底之前，可完成773個非同步衛星設備站點，台灣的中軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。