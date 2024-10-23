退休力／熟齡登山停看聽 銀髮圓百岳夢

「有很多70幾歲的學生，他們從未想過有生之年能登上台灣的最高峰—玉山，當他們抵達山頂，親眼看到壯麗景色時，他們的喜悅和滿足感是無法言喻的。」資深山域嚮導阿布老師談到，這些經歷讓許多熟齡登山者重新審視自己的人生，發現只要有堅定的信念和正確的準備，年齡並不是阻礙。

阿布老師最難忘的一次經歷，是他跟著台灣探險隊團隊拍攝的南澳古道節目，當時與一名90歲老獵人一同踏上舊武塔古道，獵人帶著他們回到童年時的學校遺址，看見早已被茂密森林吞沒的升旗廣場和教室，老獵人心中依然懷有一個未竟的畢業夢，團隊成員幫忙清理出當年的階梯，並拍下了人生中從未有過的畢業照，一圓老獵人的夢想。

這段旅程，不僅讓老獵人重拾珍貴的回憶，也深深影響了阿布老師。阿布老師是聯合報古道走讀系列課程的嚮導，他說，這些走過山林的印記，留下一段對土地的紀錄，都無比珍貴，也可能在無形中改變一個人的人生。正如林克孝先生在其遺作「找路：月光．沙韻．Klesan」中所寫：「看到了台灣探險隊介紹南澳古道的節目，所以開啟了沙韻之路。」

微旅遊近來成為超夯的生活方式，尤其適合熟齡族群。阿布老師指出，微旅遊的精髓在於短程旅行，讓人能夠快速脫離都市的喧囂，無需過多準備，能獲得身心靈放鬆，但登山的核心要領先「停看聽」。

登山前，首先「停」下來了解自己的身體狀況，確保身體能夠承受當天的行程；「看」清楚登山路線的詳細資訊，千萬不要看到網紅照片，以為自己也能輕鬆完成，忘了背後可能帶來的風險評估；最後是「聽」從專業指導，尤其是有經驗的嚮導對安全和體能的建議。

聯合報「2024退休力論壇暨博覽會」將於11月9日登場，阿布老師將在論壇中分享「熟齡登山停看聽，山林步道微旅遊」的演講，將為你開啟登山微旅遊的新篇章，讓你在退休後的人生中，繼續挑戰自我、享受大自然的美好。