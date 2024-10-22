癌症精準治療 北榮將興建加速器型硼中子捕獲治療設備

國立陽明交通大學傑出校友、漢民科技創辦人兼董事長黃民奇為回饋母校，捐建由台灣禾榮科技公司自行研發的加速器型硼中子捕獲治療設備給陽明交通大學，含場地裝置設定費價值12億元，由北榮提供興建場地，未來北榮將成為同時提供重粒子及加速器型硼中子捕獲治療的醫院。

黃民奇捐贈是為了感謝母校栽培，以及近年來台北榮總在硼中子捕獲治療於癌症病人的成果。台北榮總院長陳威明特別感謝黃民奇慷慨且無私的支持，繼主導捐建陽明交通大學在新竹興建竹銘醫院後，經由三方合作，提供北榮使用這座加速器型硼中子捕獲治療設備，未來可以照顧更多癌症病友。

陳威明說，北榮是以治療急、重、難、罕為主的國家級醫學中心，其中癌症病人高達所有住院病人的三分之一，更是國人十大死因之首，一向對引進國際最先進的癌症治療不遺餘力，包括最新的外科手術治療、細胞治療、及去年落成啟用的重粒子放射治療等，也是目前全球唯一可同時提供重粒子及硼中子捕獲治療的醫院。

重粒子與硼中子捕獲兩種治療皆有極高的生物效應，除一般癌症治療，也適用於抵抗性強或一再復發的惡性腫瘤。北榮表示，這套設備預計114年開始興建，116年完成後由陽明交通大學無償提供北榮管理與使用，以照顧癌症病人、幫助臨床教學、與促進癌症研究為目標，盼提升台灣癌症放射治療至國際一流水準。

此外，這套先進放射治療設備是繼日、美、中、韓後，少數由台灣自行研發製造，且取得衛福部醫療器材許可證的設備，進一步與大學合作後，可加速帶動台灣本土生技醫療產業蓬勃發展。

硼中子捕獲治療是種結合藥物與輻射線的精準癌細胞內標靶放射治療，利用腫瘤細胞對含硼藥物吸收的特異選擇性，當腫瘤細胞累積足夠含硼藥物濃度後，再用中子束對腫瘤區域照射，腫瘤內的硼藥物會與熱中子作用發生核反應，產生百萬電子伏特等級能量，且能量範圍相當於一個細胞大小。此核反應會將含硼藥物高的腫瘤細胞殺死，對周圍未含硼藥物的正常細胞不造成傷害，可以稱為細胞層級標靶放射治療。

北榮目前以清大原子爐為基礎的硼中子捕獲治療，除癌症臨床試驗外，也以恩慈療法治療最棘手的癌症，所有病人皆是其它治療失敗後復發的病人。民國99年8月11日開啟第一個復發性頭頸癌臨床試驗迄今，已治療超過500位病人，頭頸癌治療後2年整體存活率為47%，整體反應率65%。腦部復發性膠質母細胞瘤恩慈療法也有70.6%整體反應率。北榮團隊亦將腦膜瘤、婦癌及乳癌等規畫為硼中子捕獲治療未來發展方向。

陳威明也特別感謝與北榮長期合作的國立清華大學團隊，清大原子爐在過去是唯一能提供這種治療所需的穩定中子源，14年來與北榮的醫療團隊合作無間，對頭頸部特別難治的惡性腫瘤提供恩慈治療，效果受到國際的矚目與肯定，除了國人，近來年也有愈來愈多來自歐、美、日、澳、中等國的病人跨海醫療。

清大原子爐優質的中子射束及基礎研究團隊，在未來醫院發展加速器型硼中子捕獲治療仍然扮演重要的角色，北榮將持續與清大團隊合作。

由於現有原子反應爐已無法滿足快速增加的國內、外求診病人需求，而加速器型的硼中子捕獲治療技術也更趨成熟，早已將興建醫院內的硼中子捕獲治療中心列為中、長程發展計畫，並已預留空間及逐年編列預算。

陳威明感謝陽明交通大學校長林奇宏的高瞻遠矚，北榮是陽明交通大學最重要的臨床與教學合作醫院，因此同意無償將該校受贈的加速器型硼中子捕獲設備交給北榮作為臨床、教學與研究使用，不僅大幅縮短原先自建計畫的期程，提早嘉惠癌症病人，更可促進雙方在研究與教學的合作。

北榮作為全台灣唯一能進行硼中子捕獲臨床治療的醫療機構，正專注於腦部復發性膠質母細胞瘤的臨床試驗及緊急醫療，這是一項極具挑戰的工作，未來設備啟用後，可大幅減少病人在治療過程中的舟車勞頓，有效降低緊急狀況下的風險，更能提供及時且足夠的醫療，做到以病人為中心的醫療服務。北榮也會更積極與陽明交通大學合作開發新的診斷與治療用藥，並且研究新適應症，讓捐贈者的善心義舉能發揮更大的影響力，造福更多病人。