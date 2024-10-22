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東北季風挾境外汙染物 全台空氣品質23日亮橘燈

中央社／ 台北22日電
環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象；全台及離島地區為普通至橘色提醒等級。新聞示意圖。圖為中火火力發電廠。聯合報系記者黃仲裕／攝影
環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象；全台及離島地區為普通至橘色提醒等級。新聞示意圖。圖為中火火力發電廠。聯合報系記者黃仲裕／攝影

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國汙染物累積情形及氣象條件而有所變化；雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象；全台及離島地區為普通至橘色提醒等級。

環境部表示，今天中國山東及上海細懸浮微粒（PM2.5）達60至90微克/立方公尺，明天東北季風增強，除了天氣轉涼，東北季風將挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，預測西半部及離島地區PM2.5達30至50微克/立方公尺，空氣品質為普通至橘色提醒等級。

另外，中央氣象署預報明天至24日台南以北有強陣風，雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象；預計25日白天空氣品質可逐漸改善。

環境部說明，已提前通知地方環保局積極啟動應變防制措施，並配合今年度強化應變防制措施試辦計畫，除預警區外，更要求上風處縣市加強對轄內汙染源管制，針對大型工廠強化防制設備的操作、加強高汙染柴油及老舊車輛路邊攔檢、並加強河川揚塵好發區實施防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多加利用大眾運輸工具。

東北季風 環境部 空氣品質

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