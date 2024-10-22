潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周五最接近台灣，東北季風加上颱風外圍環流影響，可能有共伴效應發生，迎風面的北東整天雨勢猛烈且持續，另也預估周五會有新颱風生成，但距離台灣遙遠，後續動態還需密切觀察。

輕颱潭美目前中心位於鵝鑾鼻南南東方1000多公里海面上，以每小時18公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺、相當8級風，7級暴風半徑150公里。

黃恩鴻說明，潭美颱風預估持續朝西北方向，接近呂宋島且通過後進入南海的機率最高，移動速度約每小時20公里，預估明天下半天暴風半徑擴大280公里，颱風中心強度不強，但外圍環流偏大，周四、周五將是最靠近台灣的時候；另外，根據模式預估周五將有新颱風生成，但因距離台灣遙遠，後續將持續密切觀察。

降雨部分，黃恩鴻指出，明（23日）東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部及大台北山區有降雨，且有局部大雨發生機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生機率，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

周四、五（24、25日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，可能會有共伴效應，雨勢更加顯著，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區，有局部大雨或豪雨，整天降雨猛烈且持續，宜蘭、花蓮山區甚至有豪雨等級以上的降雨，需多加注意。

周六（26日）颱風遠離，但仍受殘留雲系影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部大雨，尤其注意周六東半部有局部豪雨，南部及中部山區也有零星降雨，全台天氣仍不穩定。

周日至下周一（27、28日）水氣仍偏多，環境風場轉為偏東風，北部、東半部有局部短暫降雨，南部及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴；另明（23日）各地沿海、離島風浪增強，可能出現3至6公尺浪高，提醒民眾盡量避免從事海邊活動。