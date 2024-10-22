鬧熱關渡節「食歲」謝土地謝社區 26日媽祖領軍踩街

結合北投人文及藝術的鬧熱關渡節26日登場，主辦單位表示，活動今年滿10歲，因此主題「食歲」除了是諧音，也是向土地及社區表達感謝，屆時將由關渡宮媽祖帶領隊伍踩街遊行。

財團法人台北市關渡文化藝術基金會舉辦的2024鬧熱關渡節將在26日登場，今年以「食歲」為主題，打造公共藝術「坔坔」及森林市集、踩街遊行、舞台演出等活動，呈現10年來營造出的情感，並感謝土地帶來的豐饒與平安。

基金會董事長、台北藝術大學校長陳愷璜致詞表示，鬧熱關渡節今年邁入第10個年頭，成為地方非常重要藝文活動，能夠一年接著一年疊加、用10年磨成一把劍，絕對不是單靠基金會就能做到，更要官方、民間鼎力協助才有的成果。

陳愷璜指出，關渡身處台北市邊陲地帶，卻人文薈萃，深具發展潛力，不只有香火鼎盛逾300年、台北市歷史最悠久的關渡宮，還有濕地及野鳥棲地，更孕育出2首屬於自己的歌，「關渡之歌」及今天首次發表的「化身」。

陳愷璜說，鬧熱關渡節結合北藝大師資及社區住民，透過工作坊、踏查等方式了解腳下土地，並從生活中動人經驗中，淬鍊出市民容易接近的文化藝術內容，邀請所有民眾一同感受。

北投區公所區長吳重信表示，過往造訪關渡的多是關渡宮香客，但隨著鬧熱關渡節發展、關渡碼頭貨櫃市集開幕，關渡碼頭越來越人潮洶湧，週末更時常停車格一位難求，相信來過的遊客都會感受到關渡社區活力、悠閒生活並深深被吸引。

基金會介紹，活動重頭戲為20組團隊、共500人組成的踩街遊行隊伍，將在26日下午2時由關渡宮「二媽」領軍出發；淡水河畔旁舉行的森林市集則會匯集關渡地方攤位，搭配手作工作坊、活動體驗與義賣等活動，讓民眾邊逛邊了解關渡文化。