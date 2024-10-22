國道客運沒落已沒人搭車？ 過來人揭2關鍵：真的太硬

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「你還會搭國道客運嗎？」為題，指出以前就讀大學時，去南部遊玩都是搭乘國道客運，不過現在因為交通相當便利，許多人都選擇搭高鐵或自己開車，好奇發問「大家現在還會搭乘國道客運嗎？」。

對此，許多網友都坦承非常少搭客運，紛紛表示「很久沒搭了！離這些客運的站點也有點距離，所以都火車，高鐵居多」、「已超過20年沒搭客運」、「我原本也搭客運，但是客運容易塞車，加上高鐵其實也不算很貴，但是時間省超級多」、「搭過台北－台南，加上塞車真的太久」、「不會，現在看到遊覽車，只會想到里長辦的恐怖一日遊，老人整路唱歌旅遊」。

不過，也有部分網友認為「短或中距離才會搭」，指出「每天搭！基隆台北往返」、「去宜蘭不錯，火車會繞一大圈」、「高鐵價格的三分之一，不趕時間可以考慮」、「我常常需要北中跑來跑去，長期下來覺得高鐵實在很貴」、「中部以北還行，搭到南部屁股先爛掉」、「上星期剛搭一次和欣的台北－台南，雖然座椅很大，但坐4個多小時真的太硬了，如果到台中其實可以考慮」。