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菲律賓鳳梨在台通路熱銷？農糧署：現非台灣產季

中央社／ 台北22日電
台灣鳳梨常被誇讚是全世界最好吃的鳳梨，但近日主力通路出現競爭對手，菲律賓鳳梨以台灣鳳梨罕見的削皮去心家庭包裝上架。農糧署今天說，已非產季，沒影響台灣鳳梨買氣。鳳梨示意圖。（圖／農糧署提供）
台灣鳳梨常被誇讚是全世界最好吃的鳳梨，但近日主力通路出現競爭對手，菲律賓鳳梨以台灣鳳梨罕見的削皮去心家庭包裝上架。農糧署今天說，已非產季，沒影響台灣鳳梨買氣。鳳梨示意圖。（圖／農糧署提供）

台灣鳳梨常被誇讚是全世界最好吃的鳳梨，但近日主力通路出現競爭對手，菲律賓鳳梨以台灣鳳梨罕見的削皮去心家庭包裝上架。農糧署今天說，已非產季，沒影響台灣鳳梨買氣。

台灣作為水果王國，不僅種類多元，鳳梨、芒果並受海內外消費者誇讚是全世界最好吃。

就全球市場來說，儘管菲律賓鳳梨跟台灣鳳梨是競爭對手，但因台灣鳳梨纖維更細、果香有層次感，且連心都能吃，始終自信優於菲律賓鳳梨，是消費者的首選。

不過近日有消費者發現，國內主力連鎖通路已有削皮去心、適合家庭食用的透明罐裝菲律賓鳳梨上架，標示有4天保鮮期，當時還有2天可銷售，現場已賣到只剩1罐，似有虜獲台灣消費者人心的跡象。

農業部農糧署副署長姚志旺說，台灣金鑽鳳梨產季可拉長到7、8、9月，不過10月就沒有產出了，接著產出的牛奶鳳梨產量有限，加上今年有颱風造成產地減產，估計是加工業者為了履行通路訂單，改用進口鳳梨加工供應上架。

不過姚志旺也說，整顆削皮去心裝在透明罐上架銷售，是主攻家庭食用，跟目前國內切塊可馬上提供個人食用的截切包裝路線不同，且國產鳳梨若要整顆買回跟家人一起吃的話，通路是有提供削皮裝袋服務，但確實還沒有是處理好以裝罐方式銷售，讓消費者可以馬上取走結帳。

由於國際市場間的競爭激烈，除了品質，銷售方式也很重要。姚志旺也說，如果上述方式在國內賣得不錯，也能兼顧食安，這家加工業者又是國內廠商，未來也不排除用這種方式銷售台灣鳳梨，提供消費者家庭食用選購品項多一種選擇。

通路業者家樂福說，進口菲律賓鳳梨在台分切包裝，北區約200超市店銷售中，每天約120桶；10月18日開賣，目前幾乎每天銷售一空。

消費者 菲律賓 鳳梨

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